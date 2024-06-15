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Northwestern lands 2026 QB Johnny O'Brien

Quarterback Johnny O'Brien committed to Northwestern on June 15.
Quarterback Johnny O'Brien committed to Northwestern on June 15. (Northwestern Football)
Matthew Shelton • WildcatReport
Managing Editor

New offensive coordinator Zach Lujan is moving fast.

He landed the second quarterback of his five-month tenure on Saturday, when Palatine (Ill.) Fremd signal caller Johnny O'Brien committed to the Wildcats.

Lujan snagged 2025 quarterback Marcus Romain in March. Now, he's got his 2026 quarterback 18 months before signing day.

The Wildcats offered O'Brien after he visited the school for a quarterbacks camp on June 11 and he pulled the trigger on his decision just four days later.

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The unranked 6-foot-2, 190-pounder from the Chicago suburbs had a competing offer from Western Michigan and camps set with Illinois, Purdue and Minnesota for later this summer.

O'Brien is the first commit to Northwestern's Class of 2026 and a testament to the speed of Lujan. He now has landed two QBs before his first game in purple.

O'Brien is yet to receive a star ranking from Rivals. The Wildcats are the fifth Big Ten team with a commit for 2026, and the first to have that commit be a quarterback.

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