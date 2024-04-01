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Northwestern offer ‘incredible’ for local 2026 QB Owen Lansu

Northwestern offered 2026 QB Owen Lansu on March 30.
Northwestern offered 2026 QB Owen Lansu on March 30. (@owenlansu12)
Matthew Shelton • WildcatReport
Managing Editor

Downers Grove (Ill.) North quarterback Owen Lansu took a visit to Northwestern for a spring practice on Saturday and left with his first Big Ten offer.

"Yeah, for sure," he said on if the offer carries more weight as his first from the Midwest's top league. "I told the coaches yesterday that I'm a hometown kid. My dream is to play in the Big Ten unless there's a school that really blows me away.

"I also know that Northwestern isn't a school that typically offers kids very early in the process, so for them to be my first Big Ten offer was honestly incredible."

Learn more about Northwestern's latest offer to a 2026 quarterback in this WildcatReport premium recruiting story for subscribers only. Not a WildcatReport subscriber? Sign up today!


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