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Northwestern offer 'the best feeling in the world' for TE Noah LaPorte
It was the last spring practice of the year for Northwestern and the first Power Four offer for Princeton (Ill.) tight end Noah LaPorte.
LaPorte was in Evanston for the open practice, and received his offer afterwards in a conversation with head coach David Braun.
"Getting an offer is one of the best feelings in the world," LaPorte said. "Having the whole coaching staff believe in me is amazing."
Learn more about LaPorte and Northwestern's 2025 tight end outlook in this WildcatReport premium recruiting story for subscribers only. Not a WildcatReport subscriber? Sign up today!
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