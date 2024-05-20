PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
OL Ben Konopka commits to the Army Black Knights
A.M. Allan
GBK Sr. Recruiting Analyst
As we reported yesterday, “The Army Black Knights 2025 Class Continues To Grow” and we can now add another piece to the recruiting puzzle and that is offensive lineman Ben Konopka.The 6-foot-2, 275...
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MTk2NTAiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2VkZ3l0aW0ucml2YWxzLmNv
bS9uZXdzL29sLWJlbi1rb25vcGthLWNvbW1pdHMtdG8tdGhlLWFybXktYmxh
Y2sta25pZ2h0cyIsCiAgICBjc19mcGlkOiAnKm51bGwnLAogICAgY3NfZnBp
dDogJypudWxsJywKICAgIGNzX2ZwZG06ICcqbnVsbCcsCiAgICBjc19mcGR0
OiAnKm51bGwnCiAgfSk7CiAgKGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAgdmFyIHMgPSBk
b2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3JpcHQiKSwgZWwgPSBkb2N1bWVu
dC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2NyaXB0IilbMF07IHMuYXN5bmMg
PSB0cnVlOwogICAgLy8gbG9hZGluZyB0aGUgZXZlcmdyZWVuIHZlcnNpb24g
b2YgY3MuanMgc28gd2UgYWx3YXlzIGhhdmUgdGhlIGxhc3QgdmVyc2lvbgog
ICAgcy5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9zLnlpbWcuY29tL2N4L3Z6bS9jcy5qcyI7
CiAgICBlbC5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShzLCBlbCk7CiAgfSko
KTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9zY3JpcHQ+CiAgPGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
c2Iuc2NvcmVjYXJkcmVzZWFyY2guY29tL3A/YzE9MiZjMj03MjQxNDY5JmM3
PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGZWRneXRpbS5yaXZhbHMuY29tJTJGbmV3cyUyRm9s
LWJlbi1rb25vcGthLWNvbW1pdHMtdG8tdGhlLWFybXktYmxhY2sta25pZ2h0
cyZjNT0yMDIyNzE5NjUwJmN2PTIuMCZjaj0xJmNzX3VjZnI9MCIgLz4KPC9u
b3NjcmlwdD4KPCEtLSBFbmQgY29tU2NvcmUgVGFnIC0tPgoKCg==