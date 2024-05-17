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OL Rhett VanBoening recaps commitment to Army West Point
A.M. Allan
GBK Sr. Recruiting Analyst
When Rhett VanBoening visited Army West Point in April 12th, part of the conversation with Black Knights offensive line coach Matt Drinkall, connecting with players like Paolo Gennarelli and the ov...
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