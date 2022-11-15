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Player Press Conference: Iowa Week

Sean Williams • TheGopherReport
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Jordan Howden, John Michael Schmitz, and Mariano Sori-Marin discuss Saturday's senior day, reflect on their time as Gophers, and preview their upcoming rivalry game with the Iowa Hawkeyes.

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