Podcast: 3rd and Leng Class 4A-1A Football
Make sure to listen to the brand new edition of the 3rd and Leng podcast featuring Havana head coach Matt Leng along with EDGYTIM.com publisher Tim O'Halloran. Each week Matt Leng and EDGYTIM will discuss the latest ongoings in and around IHSA Class 4A thru Class 1A football.
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