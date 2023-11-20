Podcast: Between The Lines State Finals edition
Make sure to listen to the brand new edition of the Between The Lines podcast featuring Mike Clark from the Chicago Sun-Times along with EDGYTIM.com publisher Tim O'Halloran. Each week Mike Clark and EDGYTIM will discuss the latest ongoings in and around IHSA football.
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