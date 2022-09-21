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Predictions for five uncommitted Midwest recruits

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

The 2023 recruiting cycle has seen an unprecedented amount of early commitments. With Power Five roster spots quickly dwindling, many of the remaining uncommitted recruits in this class will likely be forced to make a decision soon.

Today we take a look at five uncommitted Midwest prospects and predict where they sign in December.

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CLASS OF 2023 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

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