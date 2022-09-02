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{{ timeAgo('2022-09-02 23:40:03 -0500') }} football Edit

Presser: Thorne 'pretty disappointed' with his performance

Jim Comparoni • SpartanMag
Publisher
@JimComparoni
Comparoni has covered Michigan State football and basketball since 1988, began work at SPARTAN Magazine in 1993, created SpartanMag.com in 1998, became owner/publisher in 2002.

East Lansing, Mich. - Payton Thorne's postgame press conference:

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