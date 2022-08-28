CHICAGO - BadgerBlitz.com made a trip to Chicago on Saturday to see 2023 Wisconsin commits Chris Terek, Jamel Howard and Tyler Jansey.
Following is a quick recap of the day, which included games between Glenbard West and Marist, as well as Batavia and Phillips.
Note: More in depth coverage from the weekend will be on the site over the next few days.
2023 OL COMMIT CHRIS TEREK (GLENBARD NORTH)
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2023 DT COMMIT JAMEL HOWARD (MARIST)
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JUSTIN TAYLOR, RODERICK PIERCE AT MARIST/GLENBARD WEST GAME
2023 ILB COMMIT TYLER JANSEY (BATAVIA)
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