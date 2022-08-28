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Quick Recap: BadgerBlitz.com spends Saturday in Chicago

Jon McNamara • BadgerBlitz
Editor
@McNamaraRivals
Jon McNamara is a graduate of the University of Wisconsin-Madison. He has covered UW athletics since 2002 and has worked at Rivals.com since 2006.

CHICAGO - BadgerBlitz.com made a trip to Chicago on Saturday to see 2023 Wisconsin commits Chris Terek, Jamel Howard and Tyler Jansey.

Following is a quick recap of the day, which included games between Glenbard West and Marist, as well as Batavia and Phillips.

Note: More in depth coverage from the weekend will be on the site over the next few days.

2023 OL COMMIT CHRIS TEREK (GLENBARD NORTH)

Wisconsin offensive guard commit Chris Terek.
Wisconsin offensive guard commit Chris Terek. (Jon McNamara/Rivals.com)

2023 DT COMMIT JAMEL HOWARD (MARIST)

Wisconsin defensive tackle commit Jamel Howard.
Wisconsin defensive tackle commit Jamel Howard. (Jon McNamara/Rivals.com)

JUSTIN TAYLOR, RODERICK PIERCE AT MARIST/GLENBARD WEST GAME

Justin Taylor (center) and Roderick Pierce came to support their future teammates.
Justin Taylor (center) and Roderick Pierce came to support their future teammates. (Jon McNamara/Rivals.com)

2023 ILB COMMIT TYLER JANSEY (BATAVIA)

Wisconsin linebacker commit Tyler Jansey.
Wisconsin linebacker commit Tyler Jansey. (Jon McNamara/Rivals.com)

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