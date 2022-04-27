 EdgyTim - RCS Indianapolis: OL vs. DL part two
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RCS Indianapolis: OL vs. DL part two

David Berry and Julie Boudwin
Rivals.com Video

Part two focuses on the top defensive linemen in one-on-ones against the offensive linemen at the Rivals Camp Series stop in Indianapolis!

Featured prospects:
Kendrick Gilbert
Brandon Davis-Swain
Rocco Marcelino
Marquise Lightfoot
Tyler Gant
Eddie Tuerk
Ethan Utley
Mason Muragin

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