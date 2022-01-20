Recruiting Recap: January 20th 2022
Make sure to check back here each day for the Recruiting Recap. College football recruiting is busy again and between Class of 2022 commitment, plus underclassmen adding new offers and multiple college coaches visiting State of Illinois high schools, it can be overwhelming. Don't worry, the daily Recruiting Recap has you covered.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciBhIGdyZWF0IGNvbnZlcnNhdGlvbiB3aXRoIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZG9ubWFzbGluc2tpP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBkb25tYXNsaW5za2k8L2E+IEkgYW0gYmV5b25kIGV4Y2l0 ZWQgdG8gYW5ub3VuY2UgbXkgZmlyc3Qgb2ZmaWNpYWwgRDMgb2ZmZXIgdG8g cGxheSBmb290YmFsbCBhdCBTdC4gTm9yYmVydCBDb2xsZWdlISA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1dyODZaaW1tP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBXcjg2WmltbTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9IREphY29ic0ZCYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBIREph Y29ic0ZCYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0hE Sl9BdGhsZXRpY3M/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEhESl9BdGhsZXRp Y3M8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSmFjb2JzSFNB VklEP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKYWNvYnNIU0FWSUQ8L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hCaWdQZXRlP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEJpZ1BldGU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU05DZm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QFNOQ2Zvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v RVExWnc5Z01oOCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0VRMVp3OWdNaDg8L2E+PC9w PiZtZGFzaDsgS3lsZSBLb3ppZWwgKEBreWxlX2tvemllbDc1KSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2t5bGVfa296aWVsNzUvc3RhdHVzLzE0 ODQzMTc2NDM3NTQ1MTIzODg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFy eSAyMSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BbG1vc3QgZm9yZ290IHRvIGxldCB0aGUgVHdpdHRlciBmYW0ga25v d+KApiBTaWduZWQhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU2Ft Zm9yZEZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTYW1mb3JkRm9v dGJhbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRh Zy9kMWRyZWFtcz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ I2QxZHJlYW1zPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vRkxqekR4OW5L RCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0ZManpEeDluS0Q8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg Sm9zaCBNYXRoaWFzZW4gKEBqb3NodWFtYXRoaWFzZW4pIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vam9zaHVhbWF0aGlhc2VuL3N0YXR1cy8xNDg0 MjQ3MzA5MjMxNzkyMTM5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkg MjAsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5FeGNpdGVkIHRvIGJlIGdpdmVuIGFuIG9wcG9ydHVuaXR5IHRvIHBs YXkgRGl2aXNpb24gMiBmb290YmFsbCBhdCBNY0tlbmRyZWUhIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTUtfQ29hY2hNaWxsZXI/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QE1LX0NvYWNoTWlsbGVyPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoUmVqZmVrP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBDb2FjaFJlamZlazwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9FREdZVElNP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBFREdZVElNPC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Rocm93SXREZWVwP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUaHJvd0l0RGVlcDwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90LmNvLzFjZ2k4R1dWN1kiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8xY2dp OEdXVjdZPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEp1c3RpbiBrb3dhbGFrIChAS293YWxh a0p1c3RpbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Lb3dhbGFr SnVzdGluL3N0YXR1cy8xNDg0Mjk3NTQ3NDI2NTQ1NjY2P3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkgMjAsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2 Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CbGVzc2VkIGFuZCBncmF0ZWZ1bCB0byByZWNlaXZlIGEgUFdPIGZy b20gU291dGhlcm4gSWxsaW5vaXMgVW5pdmVyc2l0eS4g8J+UtOKaqu+4jyA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoX1NCcm93bj9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hfU0Jyb3duPC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pQZXRyaW5vP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBKUGV0cmlubzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9TSVVfRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFNJVV9Gb290 YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9MZW1taW5n UmVwb3J0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBMZW1taW5nUmVwb3J0PC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0VER1lUSU0/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEVER1lUSU08L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vUHJlcFJlZHpvbmVJTD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5AUHJlcFJlZHpvbmVJTDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9MZW1taW5nc2NvdXRpbmc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QExl bW1pbmdzY291dGluZzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1JWUFJB M0ZhWlYiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9SVlBSQTNGYVpWPC9hPjwvcD4mbWRh c2g7IEFsZXggU3pjemVzbmlhayAoQFN6Y3plc25pYWtBbGV4KSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1N6Y3plc25pYWtBbGV4L3N0YXR1cy8x NDg0MTY5MzQ5MjcxMzM0OTE2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVh cnkgMjAsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciBhIGdyZWF0IHZpc2l0LCBJIGFtIGdyYXRlZnVsIHRvIHNh eSB0aGF0IEkgaGF2ZSByZWNlaXZlZCBhbiBvZmZlciBmcm9tIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vR1ZWaWtpbmdGQj9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5AR1ZWaWtpbmdGQjwvYT4hPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9Db2FjaF9BRHV0Y2hlcj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A Q29hY2hfQUR1dGNoZXI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vQ29hY2hKb2VXb29kbGV5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2Fj aEpvZVdvb2RsZXk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v TWFybWlvblN0cmVuZ3RoP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNYXJtaW9u U3RyZW5ndGg8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRURH WVRJTT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARURHWVRJTTwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QcmVwUmVkem9uZUlMP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQcmVwUmVkem9uZUlMPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL21pa2VjbGFya3ByZXBzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBtaWtlY2xhcmtwcmVwczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 LmNvL3ltZUZoaHBhTTgiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS95bWVGaGhwYU04PC9h PjwvcD4mbWRhc2g7IE1hdHRoZXcgSGFycmlzIChAbWF0dGhld2hhcnJyaXMp IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vbWF0dGhld2hhcnJyaXMv c3RhdHVzLzE0ODQyNzk3MjI5OTc1OTYxNjI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+SmFudWFyeSAyMCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciBhIGdyZWF0IGNhbGwgZnJvbSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL1dNVUNvYWNoRXNwbz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5AV01VQ29hY2hFc3BvPC9hPiBJ4oCZbSBibGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUg YW4gb2ZmZXIgZnJvbSBXZXN0ZXJuIE1pY2hpY2FuIFVuaXZlcnNpdHkgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9FREdZVElNP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBFREdZVElNPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL1JpdmFsc19DbGludD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUml2 YWxzX0NsaW50PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Fs bGVuVHJpZXU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFsbGVuVHJpZXU8L2E+ IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUFJaSm9yZGFuP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQUlpKb3JkYW48L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vUHJlcFJlZHpvbmVJTD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5AUHJlcFJlZHpvbmVJTDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9kY2xheTE4ODk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGRjbGF5 MTg4OTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9sZW1taW5n aW5zaWRlcj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AbGVtbWluZ2luc2lkZXI8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUmVkSGF3a0ZCP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSZWRIYXdrRkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdC5jby8xekN0TmRFMEt5Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vMXpDdE5k RTBLeTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBSeWFuIFNpbXMgNO+4j+KDoyAoQFJ5YW5T aW1zX293cykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SeWFuU2lt c19vd3Mvc3RhdHVzLzE0ODQyOTA0NjE3NTM5MjE1NDM/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAyMCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+ CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5WZXJ5IGhvbm9yZWQgYW5kIGJsZXNzZWQgdG8gaGF2ZSByZWNlaXZl ZCBhbiBvZmZlciBmcm9tIHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIFRvbGVkbyBSb2Nr ZXRzIPCfmoAhIEFHVEcg4pyd77iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby80 YmZwVVN2VDVjIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vNGJmcFVTdlQ1YzwvYT48L3A+ Jm1kYXNoOyBKYWNrIFNhZG93c2t5IChASmFja1NhZG93c2t5KSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0phY2tTYWRvd3NreS9zdGF0dXMvMTQ4 NDI4MzIzODIwMTg4ODc4Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5 IDIwLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9 Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIGFtIGhvbm9yZWQgdG8gcmVjZWl2ZSBhbiBvZmZlciBmcm9tIHRo ZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIFRvbGVkbyEhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9BR1RHP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij4jQUdURzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9oYXNodGFnL09ORXJvY2tldD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+I09ORXJvY2tldDwvYT4g8J+agPCfmoAgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90LmNvLzRVQmkwMHNhZ2QiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS80VUJp MDBzYWdkPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFR5bGVyIEphbnNleSAoQFR5bGVySmFu c2V5KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1R5bGVySmFuc2V5 L3N0YXR1cy8xNDg0MjU1NzI5NDIyODk3MTYwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkphbnVhcnkgMjAsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0 IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp dj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Xb3chISEgQWZ0ZXIgYSBncmVhdCBjb252ZXJzYXRpb24gd2l0aCA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1dNVUNvYWNoRXNwbz9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AV01VQ29hY2hFc3BvPC9hPiBJIGFtIEV4dHJl bWVseSBibGVzc2VkIHRvIGFubm91bmNlIEkgaGF2ZSByZWNlaXZlZCBteSAy bmQgRDEgb2ZmZXIgZnJvbSBXZXN0ZXJuIE1pY2hpZ2FuIFVuaXZlcnNpdHkh ISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NocmlzX0NKXzY/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENocmlzX0NKXzY8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hUaG9tYXNfMTQ/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QENvYWNoVGhvbWFzXzE0PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL19NUF9Gb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5AX01QX0Zvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vSnV3 anprdjJFayI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0p1d2p6a3YyRWs8L2E+PC9wPiZt ZGFzaDsgS2l3YXVuIERhdmlzMe+4j+KDozLvuI/ig6MgKEBkYXZpc19raXdh dW4pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZGF2aXNfa2l3YXVu L3N0YXR1cy8xNDg0MjEwNzA0ODQwMzc2MzIyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkphbnVhcnkgMjAsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0 IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp dj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgYW4gb2ZmZXIgZnJvbSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RJVV9Gb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AVElVX0Zvb3RiYWxsPC9hPi4gVGhhbmsgeW91IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUURlbXBzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBRRGVtcHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vbXlsaWZlaXNqYWtlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBteWxpZmVp c2pha2U8L2E+IGZvciB2aXNpdGluZyEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv L21iMkc3U0ZtNk8iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9tYjJHN1NGbTZPPC9hPjwv cD4mbWRhc2g7IENocmlzIHBlcmV6IChAQ2hyaXNQZXJlel8wNykgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DaHJpc1BlcmV6XzA3L3N0YXR1cy8x NDg0MTk2MzczMTk3MjA1NTA2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVh cnkgMjAsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciBhIGdyZWF0IGNvbnZlcnNhdGlvbiB3aXRoIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hfTUJhbmtzMjQ/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoX01CYW5rczI0PC9hPiBJIGFtIGJsZXNzZWQg dG8gcmVjZWl2ZSBhbiBvZmZlciBmcm9tIElsbGlub2lzIFN0YXRlIFVuaXZl cnNpdHkhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hfU3Bh Y2s/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoX1NwYWNrPC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoX0V0aGVyaWRnZT9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hfRXRoZXJpZGdlPC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0hpbGx0b3BwZXJzRkI/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QEhpbGx0b3BwZXJzRkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vcnVkeXNneW1qb2xpZXQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QHJ1ZHlzZ3ltam9saWV0PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0VER1lUSU0/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEVER1lU SU08L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hCaWdQ ZXRlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEJpZ1BldGU8L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9rM2M5WXdIMmtxIj5waWMudHdpdHRlci5j b20vazNjOVl3SDJrcTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBBbnRob255IEJpcnNhIChA QW50aG9ueUJpcnNhKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Fu dGhvbnlCaXJzYS9zdGF0dXMvMTQ4NDIyMzIxNDI3MjM2MDQ2MT9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDIwLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90 ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8 L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIGFtIGV4Y2l0ZWQgdG8gYW5ub3VuY2UgdGhhdCBJIGhhdmUgcmVj ZWl2ZWQgYW4gb2ZmZXIgdG8gcGxheSBmb290YmFsbCBhdCBCb3dsaW5nIEdy ZWVuIFVuaXZlcnNpdHkhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v Q29hY2hDYW1wZW5uaT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hDYW1w ZW5uaTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QaG91bHkz MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUGhvdWx5MzE8L2E+IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRURHWVRJTT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5ARURHWVRJTTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9SZWRIYXdrRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJlZEhhd2tGQjwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzVaZzJYZ1l3N2UiPnBpYy50d2l0 dGVyLmNvbS81WmcyWGdZdzdlPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEpvaG4gTmVzdG9y IChAam9obm5lc3Rvcl83KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L2pvaG5uZXN0b3JfNy9zdGF0dXMvMTQ4NDIwODA1Mjc1MjUwMjc5ND9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDIwLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2tx dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0 Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XaGF0IHnigJlhbGwgdGhpbmsgSXJpc2ggZmFucz/imJjvuI8gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BbGxlblRyaWV1P3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBbGxlblRyaWV1PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFsc19DbGludD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5AUml2YWxzX0NsaW50PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0VER1lUSU0/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEVER1lUSU08L2E+ IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRGVlcERpc2hGQj9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARGVlcERpc2hGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEJpZ1BldGU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QENvYWNoQmlnUGV0ZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS8yNDdyZWNydWl0aW5nP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkAy NDdyZWNydWl0aW5nPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L1NpbWVvbk5hdGlvbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU2ltZW9uTmF0 aW9uPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RfUmVlczEx P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUX1JlZXMxMTwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90LmNvL2lWUDZhN2JQS3giPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9pVlA2 YTdiUEt4PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFuZ2VsbyBTdG9ja3N0aWxsIChAQW5n ZTdvXykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BbmdlN29fL3N0 YXR1cy8xNDg0MjAxODI0MDc2OTM5MjY3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkphbnVhcnkgMjAsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciBhIGdyZWF0IGNvbnZlcnNhdGlvbiB3aXRoIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQkNDb2FjaEd1bm5lbGw/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QEJDQ29hY2hHdW5uZWxsPC9hPiBhbmQgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TaW5xdWVUdXJuZXI/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QFNpbnF1ZVR1cm5lcjwvYT4sIEkgYW0gYmV5b25kIGJsZXNz ZWQgdG8gcmVjZWl2ZSBhbiBvZmZlciBmcm9tIEJvc3RvbiBDb2xsZWdlITxi cj4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BbGxlblRyaWV1P3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBbGxlblRyaWV1PC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFsc19DbGludD9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5AUml2YWxzX0NsaW50PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0VER1lUSU0/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEVER1lU SU08L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTGV2aV9icmFk bGV5MzEyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBMZXZpX2JyYWRsZXkzMTI8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9HZXRp bj9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dldGluPC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vWnVlU0RWbzJtQyI+cGljLnR3aXR0 ZXIuY29tL1p1ZVNEVm8ybUM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgS2FobGlsIFRhdGUg 4pyeIChAVGF0ZUthaGxpbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9UYXRlS2FobGlsL3N0YXR1cy8xNDg0MjQxODE1NTM2NjQ0MTAyP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkgMjAsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGFuayB5b3UgdG8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9MZXRzTWVldEF0VGhlUUI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QExldHNN ZWV0QXRUaGVRQjwvYT4gZm9yIGEgZ3JlYXQgdGFsayBob25vcmVkIHRvIHNh eSB0aGF0IEkgd2FzIG9mZmVyZWQgdG8gcGxheSBmb290YmFsbCBmb3IgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Ub2xlZG9GQj9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AVG9sZWRvRkI8L2E+ISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL1NGSFNGQldoZWF0b24/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QFNGSFNGQldoZWF0b248L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vRklTVEZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBGSVNURm9v dGJhbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRURHWVRJ TT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARURHWVRJTTwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEdyaWZmX0lGRj9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hHcmlmZl9JRkY8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vUHJlcFJlZHpvbmVJTD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5AUHJlcFJlZHpvbmVJTDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9MZW1taW5nUmVwb3J0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBM ZW1taW5nUmVwb3J0PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L1NXaWx0Zm9uZzI0Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU1dpbHRmb25n MjQ3PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pvc2hIZWxt aG9sZHQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEpvc2hIZWxtaG9sZHQ8L2E+ IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzX0NsaW50P3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSaXZhbHNfQ2xpbnQ8L2E+IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdC5jby9LUlhFa0h4aUN2Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vS1JY RWtIeGlDdjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUSiBNY01pbGxlbiAoQHRqbWNtaWxs ZW40NCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS90am1jbWlsbGVu NDQvc3RhdHVzLzE0ODQyMjc2MTEwODE0NjE3NzM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+SmFudWFyeSAyMCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv ZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciBhIGNhbGwgd2l0aCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0NvYWNoTHluY2g/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNo THluY2g8L2E+IEnigJltIGV4Y2l0ZWQgdG8gc2F5IEnigJl2ZSBiZWVuIG9m ZmVyZWQgYnkgU3lyYWN1c2UgVW5pdmVyc2l0eSEhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vTHlvbnNUd3BGYmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5ATHlvbnNUd3BGYmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9DdXNlRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEN1 c2VGb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9B bGxlblRyaWV1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBbGxlblRyaWV1PC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1NXaWx0Zm9uZzI0Nz9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU1dpbHRmb25nMjQ3PC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0VER1lUSU0/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QEVER1lUSU08L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vYWRhbWdvcm5leT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AYWRhbWdvcm5l eTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2o3QWY4QkNBS0ciPnBpYy50 d2l0dGVyLmNvbS9qN0FmOEJDQUtHPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEVkZGllIFR1 ZXJrIChAZWRkaWV0dWVyazc4KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL2VkZGlldHVlcms3OC9zdGF0dXMvMTQ4NDIxMTA5OTAzMzY1MzI1Mz9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDIwLCAyMDIyPC9hPjwvYmxv Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CTEVTU0VEIHRvIHJlY2VpdmUgbXkgNnRoIG9mZmVyIGZyb20gVE9M RURPIUBMZXRzTWVldEF0VGhlUUIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9FREdZVElNP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBFREdZVElNPC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoQkZhcnF1aGFy P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEJGYXJxdWhhcjwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BbGxlblRyaWV1P3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBbGxlblRyaWV1PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoQ2FuZGxlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBDb2FjaENhbmRsZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1lsOFp0 THBONUQiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9ZbDhadExwTjVEPC9hPjwvcD4mbWRh c2g7IEF1c3RpbiBCYXJyZXR0IChAYXVzdGluYmFycmV0dDA0KSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2F1c3RpbmJhcnJldHQwNC9zdGF0dXMv MTQ4NDIxMzU2NDM5MDkxNjEwMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51 YXJ5IDIwLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5SZW1pbmRlcjogVEhFIFNUQUdFIFdpbnRlciBTaG93Y2FzZSBoYXMg YmVlbiBtb3ZlZCB0byAyLzIxLzIwMjIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv L3ZRQ2xOUEJGMW8iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS92UUNsTlBCRjFvPC9hPjwv cD4mbWRhc2g7IEVGVCBGb290YmFsbCBBY2FkZW15IChARUZUZm9vdGJhbGwp IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRUZUZm9vdGJhbGwvc3Rh dHVzLzE0ODQwMDMyNDY1OTUyNjA0MjA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ SmFudWFyeSAyMCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5 bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciBhIGdyZWF0IHZpc2l0LCBJIGFtIGdyYXRlZnVsIHRvIHNh eSB0aGF0IEkgaGF2ZSByZWNlaXZlZCBhbiBvZmZlciBmcm9tIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ1NDd2lsZGNhdHNGQj9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ1NDd2lsZGNhdHNGQjwvYT4hPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaFNhbGxheUNTQz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5AQ29hY2hTYWxsYXlDU0M8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vQ29hY2hDaGFzZV9DU0M/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QENvYWNoQ2hhc2VfQ1NDPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL01hcm1pb25TdHJlbmd0aD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATWFy bWlvblN0cmVuZ3RoPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0VER1lUSU0/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEVER1lUSU08L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUHJlcFJlZHpvbmVJTD9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUHJlcFJlZHpvbmVJTDwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9taWtlY2xhcmtwcmVwcz9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AbWlrZWNsYXJrcHJlcHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby9QclRiazM2ZXBBIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vUHJUYmszNmVw QTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNYXR0aGV3IEhhcnJpcyAoQG1hdHRoZXdoYXJy cmlzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL21hdHRoZXdoYXJy cmlzL3N0YXR1cy8xNDg0MTQ1NzU0NjU0NTIzMzkzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkphbnVhcnkgMjAsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93 aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8 L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIGFtIHZlcnkgYmxlc3NlZCBhbmQgZ3JhdGVmdWwgdG8gYW5ub3Vu Y2UgdGhhdCBJIGhhdmUgcmVjZWl2ZWQgYSBvZmZlciBmcm9tIFdlc3QgVmly Z2luaWEgVW5pdmVyc2l0eSDim7AgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9Db2FjaFdyaWdodDM3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2Fj aFdyaWdodDM3PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vMnNYWll4OEV3 OCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzJzWFpZeDhFdzg8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg SnlhaXJlIFN1Z2EgSGlsbCAoQEp5YWlyZVN1Z2EpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vSnlhaXJlU3VnYS9zdGF0dXMvMTQ4Mzk3NjQ1MDIy NzI5NDIwOT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDIwLCAyMDIy PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGFuayB5b3UgZm9yIHRoZSB2aXNpdCBhbmQgdGhlIG9mZmVyIHRv IHBsYXkgYXQgV2lub25hIFN0YXRlIC0gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9XaW5vbmFTdGF0ZUZCXz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A V2lub25hU3RhdGVGQl88L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vSXNhYWNGcnVlY2h0ZTE0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBJc2Fh Y0ZydWVjaHRlMTQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v Q29hY2hfQmVyZ3k/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoX0Jlcmd5 PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoTWF0dFVs cmljaD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hNYXR0VWxyaWNoPC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NHVHJvamFuRkI/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENHVHJvamFuRkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVGhyb3dJdERlZXA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QFRocm93SXREZWVwPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0VER1lUSU0/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEVER1lUSU08 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9KS1MzSFR3NUNyIj5waWMudHdp dHRlci5jb20vSktTM0hUdzVDcjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBKYW1lc29uIFNo ZWVoYW4gLSBDbGFzcyBvZiAyMDIyIChAU2hlZWhhbkphbWVzb24pIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU2hlZWhhbkphbWVzb24vc3RhdHVz LzE0ODQxNzEyOTcyODIzMDYwNTI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFu dWFyeSAyMCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Qcm91ZCB0byByZWNlaXZlIGFuIG9mZmVyIGZyb20gSW93YSBTdGF0 ZSBVbml2ZXJzaXR5ISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Nv YWNoSkdvcmRvP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEpHb3Jkbzwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Ccm90aGVyUmljZUZC P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBCcm90aGVyUmljZUZCPC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0VER1lUSU0/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QEVER1lUSU08L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vUml2YWxzX0NsaW50P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSaXZh bHNfQ2xpbnQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRGVl cERpc2hGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARGVlcERpc2hGQjwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QcmVwUmVkem9uZUlMP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQcmVwUmVkem9uZUlMPC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2RjbGF5MTg4OT9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5AZGNsYXkxODg5PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL09MaW5lRGxpbmVGYWN0MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A T0xpbmVEbGluZUZhY3QxPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL05MQVBlcmZvcm0/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE5MQVBlcmZv cm08L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQWxsZW5Ucmll dT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQWxsZW5UcmlldTwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9MZW1taW5nUmVwb3J0P3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBMZW1taW5nUmVwb3J0PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28va2dzZkFrd2QwcCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2tnc2ZBa3dk MHA8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUm9kZXJpY2sg4oCcVHJleeKAnSBQaWVyY2Ug SUlJIChAdHJleTIwMjNfKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L3RyZXkyMDIzXy9zdGF0dXMvMTQ4NDE2MzA3MDQwNjU4MjI4Mz9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDIwLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90 ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8 L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IYXBweSBUaHVyc2RheSBldmVyeW9uZS4gSnVzdCAyMTggbW9yZSBk YXlzIGxlZnQgdW50aWwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9o YXNodGFnL0lIU0E/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PiNJSFNBPC9hPiBGb290YmFsbCBLaWNrb2ZmIDIwMjIgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90LmNvL1pmdHVtZnQzakIiPmh0dHBzOi8vdC5jby9aZnR1bWZ0M2pC PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vbGc5UjZhd2NQRyI+cGljLnR3 aXR0ZXIuY29tL2xnOVI2YXdjUEc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGltb3RoeSDi gJxFREdZVElN4oCdIE9IYWxsb3JhbiAoQEVER1lUSU0pIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRURHWVRJTS9zdGF0dXMvMTQ4NDE0ODIwMjM0 OTc3Njg5OT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDIwLCAyMDIy PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=