Recruiting Recap: January 24th 2022
Make sure to check back here each day for the Recruiting Recap. College football recruiting is busy again and between Class of 2022 commitment, plus underclassmen adding new offers and multiple college coaches visiting State of Illinois high schools, it can be overwhelming. Don't worry, the daily Recruiting Recap has you covered.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciBhIGdyZWF0IHRhbGsgd2l0aCA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoRXJpY0V2YW5zP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBDb2FjaEVyaWNFdmFuczwvYT4sIEkgYW0gaG9ub3JlZCBhbmQgZXhj aXRlZCB0byBzYXkgdGhhdCBJIGhhdmUgYmVlbiBvZmZlcmVkIGJ5IFdlc3Rl cm4gTWljaGlnYW4gVW5pdmVyc2l0eSEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9XTVVfRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFdN VV9Gb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2p5VjJDaGhT TTkiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9qeVYyQ2hoU005PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7 IFBpZXJjZSBXYWxzaCAoQFBpZXJjZVdhbHNoNykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QaWVyY2VXYWxzaDcvc3RhdHVzLzE0ODU3MTA3MDI3 NzQwMzg1MzM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAyNCwgMjAy MjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0 Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BbGwgZ2xvcnkgdG8gZ29k8J+Zj/Cfj70sIGJsZXNzZWQgdG8gcmVj ZWl2ZSBhbiBvZmZlciBmcm9tIHdlc3Rlcm4gTWljaGlnYW4uICA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0VER1lUSU0/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QEVER1lUSU08L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vUml2YWxzX0NsaW50P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSaXZhbHNf Q2xpbnQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQWxsZW5U cmlldT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQWxsZW5UcmlldTwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Nb2hyUmVjcnVpdGluZz9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATW9oclJlY3J1aXRpbmc8L2E+IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBSaXZhbHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v U1dpbHRmb25nMjQ3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTV2lsdGZvbmcy NDc8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVGhlVUNSZXBv cnQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRoZVVDUmVwb3J0PC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0hGVmlraW5nRlRCTD9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASEZWaWtpbmdGVEJMPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL1dNVUNvYWNoRXNwbz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5AV01VQ29hY2hFc3BvPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL2FkYW1nb3JuZXk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGFkYW1n b3JuZXk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSGFtaWx0 b25FU1BOP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBIYW1pbHRvbkVTUE48L2E+ IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9VNEY3dk8xT1pnIj5waWMudHdpdHRl ci5jb20vVTRGN3ZPMU9aZzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDaHJpc3RpYW4gTWNL aW5uZXkgKEBDaHJpc01ja2lubmV5MDUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vQ2hyaXNNY2tpbm5leTA1L3N0YXR1cy8xNDg1NzEyNjQzMTgw NjA5NTM3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkgMjQsIDIwMjI8 L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5FeGNpdGVkIHRvIGhhdmUgcmVjZWl2ZWQgYW4gb2ZmZXIgZnJvbSBX ZXN0ZXJuIE1pY2hpZ2FuISEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9Db2FjaEtlbm5leVdNVT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hL ZW5uZXlXTVU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vV01V X0Zvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBXTVVfRm9vdGJhbGw8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTHlvbnNUd3BGYmFs bD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATHlvbnNUd3BGYmFsbDwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BbGxlblRyaWV1P3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBbGxlblRyaWV1PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL1NXaWx0Zm9uZzI0Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5AU1dpbHRmb25nMjQ3PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0VER1lUSU0/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEVER1lUSU08L2E+ IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYWRhbWdvcm5leT9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AYWRhbWdvcm5leTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90LmNvLzYwU0pyUldhaGkiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS82MFNKclJX YWhpPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEVkZGllIFR1ZXJrIChAZWRkaWV0dWVyazc4 KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2VkZGlldHVlcms3OC9z dGF0dXMvMTQ4NTcxNTk5NjAxMDc1ODE0ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5KYW51YXJ5IDI0LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0 cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+ Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIGFtIHRydWx5IGJsZXNzZWQgdG8gc2F5IHRoYXQgSSBoYXZlIHJl Y2VpdmVkIGFub3RoZXIgb2ZmZXIgZnJvbSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0tlbnRTdEZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBLZW50U3RGb290YmFsbDwvYT4g8J+SmfCfkpsgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9FREdZVElNP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBF REdZVElNPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Jlbmdh bEZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBCZW5nYWxGQjwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEt1bno1OT9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hLdW56NTk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hCaWdQZXRlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBDb2FjaEJpZ1BldGU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vQWxsZW5UcmlldT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQWxsZW5Ucmll dTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHNfQ2xp bnQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJpdmFsc19DbGludDwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0FHVEc/c3JjPWhh c2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNBR1RHPC9hPiDwn5mP8J+P viA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vVzdvOW5Sb0FjNCI+cGljLnR3aXR0 ZXIuY29tL1c3bzluUm9BYzQ8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWljaGFlbCBKaW1t YXIg4q2Q77iPIChATWppbW1hcjU0KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL01qaW1tYXI1NC9zdGF0dXMvMTQ4NTcxODY0Njg0MDI0NjI3Nj9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDI0LCAyMDIyPC9hPjwvYmxv Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUdU Rz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0FHVEc8L2E+ IEFmdGVyIGEgZ3JlYXQgdmlzaXQsIEkgYW0gYmV5b25kIGJsZXNzZWQgdG8g cmVjZWl2ZSBhbiBvZmZlciBmcm9tIHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIElvd2Eh 8J+QpDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hTV2FsbGFj ZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hTV2FsbGFjZTwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaFBhcmtlcklvd2E/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoUGFya2VySW93YTwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9IYXdrZXllRm9vdGJhbGw/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEhhd2tleWVGb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0hhd2tleWVzP3NyYz1oYXNo JmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jSGF3a2V5ZXM8L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby92VVYxOTJjTzhuIj5waWMudHdpdHRlci5jb20v dlVWMTkyY084bjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBEYW1vbiBXYWx0ZXJzIChARGFt b24zV2FsdGVycykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EYW1v bjNXYWx0ZXJzL3N0YXR1cy8xNDg1NzA2MjQ4MDAzNzYwMTMyP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkgMjQsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JdCB3YXMgYW5vdGhlciBIVUdFIHdlZWtlbmQgZm9yIExlYXRoZXJu ZWNrIEZvb3RiYWxsITxicj48YnI+SXQgdHJ1bHkgaXMgYSBncmVhdCB0aW1l IHRvIGJlIGNvbW1pdHRlZCB0byB0aGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1RSQURJVElPTm9mVE9VR0g/c3JjPWhhc2gmYW1w O3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNUUkFESVRJT05vZlRPVUdIPC9hPjxi cj48YnI+QmlnIHdlZWsgY29taW5nIHVwITxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Qb3VuZFRoZVJvY2s/c3JjPWhhc2gmYW1wO3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNQb3VuZFRoZVJvY2s8L2E+IOKaku+4j/Cf n6Pwn5+hIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9Xb2xPMGhBR05QIj5waWMu dHdpdHRlci5jb20vV29sTzBoQUdOUDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNeWVycyBI ZW5kcmlja3NvbiAoQEhlbmRyaWNrc29uV0lVKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0hlbmRyaWNrc29uV0lVL3N0YXR1cy8xNDg1NjA3OTQ3 NDQzMDg5NDEzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkgMjQsIDIw MjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6 Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1 dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Qb3J0YWwgbnVtYmVycyB1cGRhdGUgKDEvMjQpIDxicj4qMSwyNTQg RkJTIHNjaG9sYXJzaGlwIHBsYXllcnMgaGF2ZSBlbnRlcmVkIHNpbmNlIDgv MSA8YnI+KjU0IHBsYXllcnMgd2l0aGRyZXcgPGJyPio2MjUgcGxheWVycyBh bm5vdW5jZWQgbmV3IHNjaG9vbHMgPGJyPio1Mi4xJSBvZiBwb3J0YWwgcGxh eWVycyBoYXZlIGFubm91bmNlZCBuZXcgc2Nob29scyA8YnI+KjU3NSBGQlMg c2Nob2xhcnNoaXAgcGxheWVycyByZW1haW4gaW4gdGhlIHBvcnRhbCA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3JpdmFsc21pa2U/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QHJpdmFsc21pa2U8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTkNBQSBU cmFuc2ZlciBQb3J0YWwgKEBSaXZhbHNQb3J0YWwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzUG9ydGFsL3N0YXR1cy8xNDg1NjA5MDg5 ODE2Mjc2OTkzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkgMjQsIDIw MjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6 Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1 dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DIE8gTSBNIEkgVCBUIEUgRCDwn5S04pqr77iPIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVUluZHlGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5AVUluZHlGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9L ZWV2ZXJzQ2hyaXM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEtlZXZlcnNDaHJp czwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEJXaWxz b24/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoQldpbHNvbjwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3JBVWhCNlI0WWsiPnBpYy50d2l0dGVyLmNv bS9yQVVoQjZSNFlrPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEhhdmVuIEhhdGZpZWxkIChA SGF2ZW5IYXRmaWVsZDEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v SGF2ZW5IYXRmaWVsZDEvc3RhdHVzLzE0ODU2NzY3NzUyNTAyMTQ5MTc/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAyNCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2Nr cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3 aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4yMDIyICg8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0R1cGFn ZV9Gb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARHVwYWdlX0Zvb3Ri YWxsPC9hPikgSlVDTyBPTCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L21nYXR6NDQ3NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AbWdhdHo0NDc1PC9h PiB3YXMgb2ZmZXJlZCBieSBPbGUgTWlzcyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL09sZU1pc3NGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AT2xl TWlzc0ZCPC9hPiA8YnI+SEwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3k1Q21o ZFJMd2oiPmh0dHBzOi8vdC5jby95NUNtaGRSTHdqPC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3QuY28vMnZlNHIxcEZaWSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzJ2ZTRy MXBGWlk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSlVDTyBGb290YmFsbCBGcmVuenkgKEBK VUNPRkZyZW56eSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KVUNP RkZyZW56eS9zdGF0dXMvMTQ4NTYzNDc3NzkwMjQ2OTEzMD9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDI0LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUcy Rz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0FHMkc8L2E+ IGJsZXNzZWQgdG8gcmVjZWl2ZSBteSA2dGggZGl2aXNpb24gMSBvZmZlciBm cm9tIFdlc3Rlcm4gTWljaGlnYW4h8J+kjvCfpI08YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29Ccm9uY29zP3NyYz1oYXNoJmFtcDty ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29Ccm9uY29zPC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NoYWRTaW1tb25zXz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5AQ2hhZFNpbW1vbnNfPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL1ByZXBSZWR6b25lSUw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QFByZXBSZWR6b25lSUw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vSWduYXRpdXNGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASWduYXRpdXNG QjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaE1taWxs ZXIxNT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hNbWlsbGVyMTU8L2E+ IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzX0NsaW50P3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSaXZhbHNfQ2xpbnQ8L2E+IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdC5jby9nRXdsTTRXV2hvIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vZ0V3 bE00V1dobzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBKdXN0aW4gU2NvdHQgKEBqdXN0aW5z Y290dF85OSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qdXN0aW5z Y290dF85OS9zdGF0dXMvMTQ4NTY5MjA3ODAxNzQ1ODE5Mj9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDI0LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IYWQgYSBncmVhdCB2aXNpdCB0b2RheSBhdCBFbG1odXJzdCBVbml2 ZXJzaXR5LiBUaGFuayB5b3UgdG8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9FVUNvYWNoTWFjP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBFVUNvYWNo TWFjPC9hPiBmb3IgaW52aXRpbmcgbWUgb3V0IHRvIHNlZSB0aGUgY2FtcHVz IGFuZCBmYWNpbGl0aWVzIGhhZCBhIGdyZWF0IHRpbWUuIEdvIEJsdWUgSmF5 cyDwn5S1ICA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2NvYWNoX2Jv ZWhtP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBjb2FjaF9ib2VobTwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EZWVwRGlzaEZCP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBEZWVwRGlzaEZCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL1ByZXBSZWR6b25lSUw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QFByZXBSZWR6b25lSUw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vRURHWVRJTT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARURHWVRJTTwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEJpZ1BldGU/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoQmlnUGV0ZTwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0Q2OXRXNmhNcnEiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9E Njl0VzZoTXJxPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IERlbm5pcyBWYXNlY2hrbyAoQFZh c2VjaGtvRGVubmlzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Zh c2VjaGtvRGVubmlzL3N0YXR1cy8xNDg1Njk1OTY5MjAzMjEyMjk5P3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkgMjQsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IYWQgYSBncmVhdCBKdW5pb3IgRGF5IGF0IE5vcnRoZXJuIElsbGlu b2lzIFVuaXZlcnNpdHkuIFRoYW5rIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vdG9ueXNvcnJlbnRpbm8xP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkB0 b255c29ycmVudGlubzE8L2E+IGZvciB0aGlzIGludml0ZS4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9FREdZVElNP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBFREdZVElNPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0FsbGVuVHJpZXU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFsbGVuVHJpZXU8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9yenZlVWYwb00xIj5waWMudHdp dHRlci5jb20vcnp2ZVVmMG9NMTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBOaWNrIFN0cmVs Y3p5ayAoQFN0cmVsY3p5a05pY2spIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vU3RyZWxjenlrTmljay9zdGF0dXMvMTQ4NTQyMDYzNTk5MTk5MDI3 Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDI0LCAyMDIyPC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGFuayB5b3UgdG8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9Kb2VfUGFsY2ljP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKb2VfUGFsY2lj PC9hPiBmb3IgdGhlIGhvbm9yIHRvIHNheSB0aGF0IEkgd2FzIG9mZmVyZWQg dG8gcGxheSBmb290YmFsbCBmb3IgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9XTVVfRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFdNVV9G b290YmFsbDwvYT4gISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1NG SFNGQldoZWF0b24/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFNGSFNGQldoZWF0 b248L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRklTVEZvb3Ri YWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBGSVNURm9vdGJhbGw8L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRURHWVRJTT9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5ARURHWVRJTTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9Db2FjaEdyaWZmX0lGRj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A Q29hY2hHcmlmZl9JRkY8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vUHJlcFJlZHpvbmVJTD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUHJlcFJl ZHpvbmVJTDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9MZW1t aW5nUmVwb3J0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBMZW1taW5nUmVwb3J0 PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1NXaWx0Zm9uZzI0 Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU1dpbHRmb25nMjQ3PC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pvc2hIZWxtaG9sZHQ/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEpvc2hIZWxtaG9sZHQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzX0NsaW50P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBSaXZhbHNfQ2xpbnQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vQWxsZW5UcmlldT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQWxs ZW5UcmlldTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2tOS01YWVc0enoi PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9rTktNWFlXNHp6PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRK IE1jTWlsbGVuIChAdGptY21pbGxlbjQ0KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL3RqbWNtaWxsZW40NC9zdGF0dXMvMTQ4NTY3MjA5Mjk4OTM3 ODU2MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDI0LCAyMDIyPC9h PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIGFtIGJsZXNzZWQgdG8gcmVjZWl2ZSAgYSBvZmZlciBmcm9tIEFr cm9uIHVuaXZlcnNpdHkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9N Y05hbWFyYVJpdmFscz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATWNOYW1hcmFS aXZhbHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQWxsZW5U cmlldT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQWxsZW5UcmlldTwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9FREdZVElNP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBFREdZVElNPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL01vaHJSZWNydWl0aW5nP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBN b2hyUmVjcnVpdGluZzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9Ccnlhbl9BdWx0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBCcnlhbl9BdWx0 PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoTmlja1Rv dGg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoTmlja1RvdGg8L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9Db1hzZlI2SGhQIj5waWMudHdpdHRlci5j b20vQ29Yc2ZSNkhoUDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBKYW1lbCBob3dhcmQgSnIg KEBISl9KcjU4KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0hKX0py NTgvc3RhdHVzLzE0ODU2NTA3MDU2NTAyMzMzNDc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+SmFudWFyeSAyNCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv ZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGFuayB5b3UgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9D b2FjaEJGZXJlbnR6P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEJGZXJl bnR6PC9hPiBhbmQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2Fj aFNXYWxsYWNlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaFNXYWxsYWNl PC9hPiBmb3IgaGF2aW5nIG1lIG91dCBmb3IgYSBncmVhdCB2aXNpdCEgQ2Fu 4oCZdCB3YWl0IHRvIGdldCBiYWNrIHRvIGNhbXB1cyEgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9IYXdrZXllRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QEhhd2tleWVGb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UeWxlckJhcm5lc0lPV0E/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QFR5bGVyQmFybmVzSU9XQTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9FREdZVElNP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBFREdZ VElNPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01pa2VGQ2hl bj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATWlrZUZDaGVuPC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RlZXBEaXNoRkI/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QERlZXBEaXNoRkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vQ29hY2hCaWdQZXRlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBD b2FjaEJpZ1BldGU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v THlvbnNUd3BGYmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATHlvbnNUd3BG YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0hVcEpzem5Td3kiPnBp Yy50d2l0dGVyLmNvbS9IVXBKc3puU3d5PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEdyYWhh bSBTbWl0aCAoQGdtaXNtaXRoMjEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vZ21pc21pdGgyMS9zdGF0dXMvMTQ4NTY3Njg4NDM4NjEwMzMwMD9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDI0LCAyMDIyPC9hPjwvYmxv Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciBhIGdyZWF0IGNvbnZlcnNhdGlvbiB3aXRoIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vV01VQ29hY2hFc3BvP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBXTVVDb2FjaEVzcG88L2E+ICZhbXA7IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU2lucXVlVHVybmVyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBTaW5xdWVUdXJuZXI8L2E+ICwgSSBhbSBnbGFkIHRvIHNheSBJ 4oCZdmUgcmVjZWl2ZWQgYW4gb2ZmZXIgdG8gcGxheSBhdCBXZXN0ZXJuIE1p Y2hpZ2FuIFVuaXZlcnNpdHkhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vQWxsZW5UcmlldT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQWxsZW5Ucmll dTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHNfQ2xp bnQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJpdmFsc19DbGludDwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9FREdZVElNP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBFREdZVElNPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0xldmlfYnJhZGxleTMxMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A TGV2aV9icmFkbGV5MzEyPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL2hhc2h0YWcvTGV0c1JpZGU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPiNMZXRzUmlkZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv Lzd6OWZNZzEzbU8iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS83ejlmTWcxM21PPC9hPjwv cD4mbWRhc2g7IExvZ2FuIExlc3RlciAoQExvZ2FubGVzdGVyXzgpIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTG9nYW5sZXN0ZXJfOC9zdGF0dXMv MTQ4NTY2OTk3OTU5NjkzNTE4MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51 YXJ5IDI0LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HZXQgc29tZSB3b3JrIGluISBEaWQgeW91IG1pc3MgdGhlIFVuZGVy Y2xhc3NtZW4gU2hvd2Nhc2U/IE1ha2Ugc3VyZSB0byByZWdpc3RlciBmb3Ig VGhlIFN0YWdlIGNhbXAgc2V0IGZvciBQcmVzaWRlbnTigJlzIERheSBhdCB0 aGUgTWlsd2F1a2VlIFlhcmQgSW5kb29yIEZhY2lsaXR5LiBDYW1wIGRldGFp bHMgYW5kIHJlZ2lzdHJhdGlvbiBkZXRhaWxzIGlzIGxpbmtlZCA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3QuY28vbGpIcWozc3lRZCI+aHR0cHM6Ly90LmNvL2xqSHFq M3N5UWQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9uNGtSS1NzZGN1Ij5w aWMudHdpdHRlci5jb20vbjRrUktTc2RjdTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaW1v dGh5IOKAnEVER1lUSU3igJ0gT0hhbGxvcmFuIChARURHWVRJTSkgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9FREdZVElNL3N0YXR1cy8xNDg1NjYy OTMzMjkxOTEzMjE2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkgMjQs IDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0 cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0 PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUdU Rz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0FHVEc8L2E+ IGhhcmQgd29yayBwYXlzIG9mZiEgIEnigJltIGhvbm9yZWQgYW5kIGJsZXNz ZWQgdG8gUmVjZWl2ZSBteSBmaXJzdCBEMSBQV08gT2ZmZXIgYXQgV2VzdGVy biBJbGxpbm9pcyEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9GcmFu YV9XSVU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEZyYW5hX1dJVTwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Hb3VsZFdJVT9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AR291bGRXSVU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vSGVuZHJpY2tzb25XSVU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QEhlbmRyaWNrc29uV0lVPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL01haW5lV2VzdEZ0Ymw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE1haW5l V2VzdEZ0Ymw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWFp bmVXZXN0V0FQQT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATWFpbmVXZXN0V0FQ QTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEJpZ1Bl dGU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoQmlnUGV0ZTwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EZWVwRGlzaEZCP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBEZWVwRGlzaEZCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL1ByZXBSZWR6b25lSUw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QFByZXBSZWR6b25lSUw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vRURHWVRJTT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARURHWVRJTTwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9LYWxsaW9TcG9ydHM/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEthbGxpb1Nwb3J0czwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS8yNDdTcG9ydHM/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QDI0N1Nwb3J0czwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9MZW1taW5nc2NvdXRpbmc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QExlbW1pbmdzY291dGluZzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9Db2FjaEpvbmVzTVNGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29h Y2hKb25lc01TRkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8waVZ6V3lw eUltIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vMGlWeld5cHlJbTwvYT48L3A+Jm1kYXNo OyBBcm1lbmQgVWprYXNoaSAjNjkgKEBhcm1lbmRfdWprYXNoaSkgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9hcm1lbmRfdWprYXNoaS9zdGF0dXMv MTQ4NTYyMzc0MzgzNzg0MzQ1Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51 YXJ5IDI0LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGFua2Z1bCB0byByZWNlaXZlIG15IDNyZCBELTEgT2ZmZXIgdG8g VGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24hIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vRURHWVRJTT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARURHWVRJ TTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHNfQ2xp bnQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJpdmFsc19DbGludDwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BbGxlblRyaWV1P3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBbGxlblRyaWV1PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL1ppcHNGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AWmlw c0ZCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vN0tCMUhubzJjWSI+cGlj LnR3aXR0ZXIuY29tLzdLQjFIbm8yY1k8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUGF0cmlj ayBGYXJyZWxsIChAcGF0ZmFycmVsbDI4KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL3BhdGZhcnJlbGwyOC9zdGF0dXMvMTQ4NTYyNjU1NjIyNzc1 NjAzNj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDI0LCAyMDIyPC9h PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciBhIGdyZWF0IGNvbnZlcnNhdGlvbiB3aXRoIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRXJpa0NhbXBiZWxsP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBFcmlrQ2FtcGJlbGw8L2E+IGFuZCA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL1NpbnF1ZVR1cm5lcj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5AU2lucXVlVHVybmVyPC9hPiwgSSBhbSBibGVzc2VkIHRvIHJlY2Vp dmUgbXkgZmlyc3Qgb2ZmZXIgZnJvbSBCb3dsaW5nIEdyZWVuIFVuaXZlcnNp dHkhPGJyPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FsbGVuVHJp ZXU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFsbGVuVHJpZXU8L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzX0NsaW50P3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSaXZhbHNfQ2xpbnQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vRURHWVRJTT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A RURHWVRJTTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9MZXZp X2JyYWRsZXkzMTI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QExldmlfYnJhZGxl eTMxMjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFn L0F5WmlnZ3k/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNB eVppZ2d5PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vYWRGSWNmdGZjNSI+ cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2FkRkljZnRmYzU8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRGF2 b250ZSBKb2huc29uIChARGF2b250ZV9KMzkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vRGF2b250ZV9KMzkvc3RhdHVzLzE0ODU2MzAxODQxMjA1 NDkzNzc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAyNCwgMjAyMjwv YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04 Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Db21taXR0ZWTjgL3vuI/wn5C6PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9Db2FjaEhhcnRLSFM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENv YWNoSGFydEtIUzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS8x UHVycG9zZTFHb2FsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkAxUHVycG9zZTFH b2FsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoU2No bGljaHRlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaFNjaGxpY2h0ZTwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qYWtlaWVyeTQyP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBqYWtlaWVyeTQyPC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0thbmtha2VlRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QEthbmtha2VlRkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9O Wk5XMFJVWVZlIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vTlpOVzBSVVlWZTwvYT48L3A+ Jm1kYXNoOyBNYXJxdWVz4oCdSGl0U3RpY2vigJ1Db3Zpbmd0b24gSnIgKEBt YXJxdWVzY292aW5ndDEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v bWFycXVlc2NvdmluZ3QxL3N0YXR1cy8xNDg1NDY1NjY3NzgwNDIzNjg1P3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkgMjQsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9j a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50 d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciBhIDJuZCB2aXNpdCB3aXRoIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hGcmVlZDM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QENvYWNoRnJlZWQzPC9hPiwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9MYU1hcmN1c0hpY2tzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBMYU1hcmN1 c0hpY2tzPC9hPiBhbmQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9D b2FjaF9DcmVpZ2h0b24/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoX0Ny ZWlnaHRvbjwvYT4sIEkgYW0gZXhjaXRlZCBhbmQgaG9ub3JlZCB0byByZWNl aXZlIGEgUFdPIG9mZmVyIGZyb20gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9FTVVGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARU1VRkI8L2E+ISA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vdlRkREZ4QzBxYSI+cGljLnR3aXR0ZXIu Y29tL3ZUZERGeEMwcWE8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ2FtZGVuIE1hYXMgKEBD YW1kZW5NYWFzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NhbWRl bk1hYXMvc3RhdHVzLzE0ODU0NjcwNDAyOTkzMzE1ODU/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAyNCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+ CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IYXBweSBNb25kYXkgZXZlcnlvbmUuIEp1c3QgIDIxNCBtb3JlIGRh eXMgdW50aWwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFn L0lIU0E/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNJSFNB PC9hPiBGb290YmFsbCBLaWNrb2ZmIDIwMjIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 LmNvL1pmdHVtZktFYjkiPmh0dHBzOi8vdC5jby9aZnR1bWZLRWI5PC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vTmpaczVBajdIZSI+cGljLnR3aXR0ZXIu Y29tL05qWnM1QWo3SGU8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGltb3RoeSDigJxFREdZ VElN4oCdIE9IYWxsb3JhbiAoQEVER1lUSU0pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vRURHWVRJTS9zdGF0dXMvMTQ4NTU5Njk5ODY5ODg5MzMx NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDI0LCAyMDIyPC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=