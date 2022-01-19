Recruiting Recap: January 29th 2022
Make sure to check back here each day for the Recruiting Recap. College football recruiting is busy again and between Class of 2022 commitment, plus underclassmen adding new offers and multiple college coaches visiting State of Illinois high schools, it can be overwhelming. Don't worry, the daily Recruiting Recap has you covered.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IYXBweSBIdW1wIERheSBldmVyeW9uZS4gT25seSAyMTkgbW9yZSBk YXlzIGxlZnQgdW50aWwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9o YXNodGFnL0lIU0E/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PiNJSFNBPC9hPiBGb290YmFsbCBLaWNrb2ZmIDIwMjIgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90LmNvL1pmdHVtZktFYjkiPmh0dHBzOi8vdC5jby9aZnR1bWZLRWI5 PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vTXJIc2U2Q0RqUSI+cGljLnR3 aXR0ZXIuY29tL01ySHNlNkNEalE8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGltb3RoeSDi gJxFREdZVElN4oCdIE9IYWxsb3JhbiAoQEVER1lUSU0pIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRURHWVRJTS9zdGF0dXMvMTQ4Mzc4MTAzMzEz MjY1NDU5Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDE5LCAyMDIy PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUdU Rz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0FHVEc8L2E+ IGJsZXNzZWQgdG8gaGF2ZSByZWNlaXZlZCBhbiBvZmZlciBmcm9tIEJvc3Rv biBDb2xsZWdlISDwn6aFIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v Q29hY2hKZWZmSGFmbGV5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEpl ZmZIYWZsZXk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQkND b2FjaEd1bm5lbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEJDQ29hY2hHdW5u ZWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JDRm9vdGJh bGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEJDRm9vdGJhbGw8L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hKb2hubnlpP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEpvaG5ueWk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9EZWNpZGVUb0ZseT9zcmM9aGFzaCZh bXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0RlY2lkZVRvRmx5PC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vTlQ1OFdqV3JrbSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t L05UNThXaldya208L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSeKAmU1hcmlvbl9TdGV3YXJ0 IChASU1hcmlvbl9TdGV3YXJ0KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0lNYXJpb25fU3Rld2FydC9zdGF0dXMvMTQ4MzY0OTUyODQ5NDQ0MDQ0 OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDE5LCAyMDIyPC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5FeHRyZW1lbHkgYmxlc3NlZCB0byBnZXQgYW4gb2ZmZXIgZnJvbSBT WFUhPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9tY2tlb253Yz9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AbWNrZW9ud2M8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vU1hVRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QFNYVUZvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0VER1lUSU0/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEVER1lUSU08L2E+ IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRGVlcERpc2hGQj9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARGVlcERpc2hGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DcmV0ZU1vbmVlRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QENyZXRlTW9uZWVGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv L3A4eGZUd3pGblQiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9wOHhmVHd6Rm5UPC9hPjwv cD4mbWRhc2g7IFRlcnJ5IEVsaWFzIEpyLiAoQFRlcnJ5RWxpYXNKcjMpIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVGVycnlFbGlhc0pyMy9zdGF0 dXMvMTQ4MzY0NzU3NTU1MTAwNDY3Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5K YW51YXJ5IDE5LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Tb21lIEJpZyAxMCBzY2hvb2xzIGFyZSBzdGFuZGluZyBvdXQgZWFy bHkgc28gZmFyIGZyb20gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9M eW9uc1R3cEZiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBMeW9uc1R3cEZi YWxsPC9hPiBMeW9ucyBUb3duc2hpcCAyMDI0IERFIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vZWRkaWV0dWVyazc4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBlZGRpZXR1ZXJrNzg8L2E+IEVkZGllIFR1cmVrIG1vcmUgaGVyZSBm cm9tIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYWRhbWdvcm5leT9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AYWRhbWdvcm5leTwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90LmNvLzBvaGpUcFRTUE4iPmh0dHBzOi8vdC5jby8wb2hqVHBU U1BOPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vMDQ5ckdXQWRhMCI+cGlj LnR3aXR0ZXIuY29tLzA0OXJHV0FkYTA8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGltb3Ro eSDigJxFREdZVElN4oCdIE9IYWxsb3JhbiAoQEVER1lUSU0pIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRURHWVRJTS9zdGF0dXMvMTQ4MzgxNjAx MzQ3NzEyMjA0OT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDE5LCAy MDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NYWluZSBFYXN0IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v TUVIU0Zvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNRUhTRm9vdGJh bGw8L2E+IDIwMjIgMyBzdGFyIHJhbmtlZCBPVCA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL1lhc2VyQWxhd2FkaTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QFlhc2VyQWxhd2FkaTM8L2E+IG1hZGUgYW4gb2ZmaWNpYWwgdmlzaXQs IGFkZGVkIGFuIG9mZmVyIGFuZCB0aGVuIGNvbW1pdHRlZCB0byA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1dJVWZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBXSVVmb290YmFsbDwvYT4gb3ZlciB0aGUgd2Vla2VuZCwg QWwgQXdhZGkgZGlzY3Vzc2VzIGhpcyBkZWNpc2lvbiBoZXJlIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdC5jby9nYUl1d3BZa3kxIj5odHRwczovL3QuY28vZ2FJdXdw WWt5MTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzlHcnV4NE9TZmEiPnBp Yy50d2l0dGVyLmNvbS85R3J1eDRPU2ZhPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRpbW90 aHkg4oCcRURHWVRJTeKAnSBPSGFsbG9yYW4gKEBFREdZVElNKSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0VER1lUSU0vc3RhdHVzLzE0ODM4MjM4 MTQ4Njk5MzQwODg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAxOSwg MjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9 InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgYW4gb2ZmZXIgZnJvbSB0aGUgVW5p dmVyc2l0eSBvZiBBbGFiYW1hISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL2hhc2h0YWcvUm9sbFRpZGU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPiNSb2xsVGlkZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv L3kwTjNZUXAzMFgiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS95ME4zWVFwMzBYPC9hPjwv cD4mbWRhc2g7IENhcm5lbGwgVGF0ZSDCueKBtyAoQGNhcm5lbGx0YXRlXykg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9jYXJuZWxsdGF0ZV8vc3Rh dHVzLzE0ODM4Mjc4NDM4NTU0OTEwNzM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ SmFudWFyeSAxOSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5 bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NYXNjb3V0YWggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9N SFNJbmRpYW5GQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATUhTSW5kaWFuRkI8 L2E+IDIwMjMgQVRIIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vMUFs bGVuTWlkZGxldG9uP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkAxQWxsZW5NaWRk bGV0b248L2E+IGhhZCBhIHRlcnJpZmljIGZhbGwgc2Vhc29uIGFuZCBpcyBz dGFydGluZyB0byBkcmF3IG1vcmUgcmVjcnVpdGluZyBhdHRlbnRpb24gdGhp cyB3aW50ZXIgbW9yZSBkZXRhaWxzIGhlcmUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 LmNvL0paWThFUTdJc3MiPmh0dHBzOi8vdC5jby9KWlk4RVE3SXNzPC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vOGlPa2lHVkdYMCI+cGljLnR3aXR0ZXIu Y29tLzhpT2tpR1ZHWDA8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGltb3RoeSDigJxFREdZ VElN4oCdIE9IYWxsb3JhbiAoQEVER1lUSU0pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vRURHWVRJTS9zdGF0dXMvMTQ4Mzg1NTUyNDAzMDQ2NDAw Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDE5LCAyMDIyPC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgYW4gb2ZmZXIgdG8gY29udGludWUg bXkgYWNhZGVtaWMgYW5kIGF0aGxldGljIGNhcmVlciBhdCBNY0tlbmRyZWUu IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVGhyb3dJdERlZXA/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRocm93SXREZWVwPC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01LX0NvYWNoTWlsbGVyP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBNS19Db2FjaE1pbGxlcjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NY2tlbmRyZWVfRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QE1ja2VuZHJlZV9GQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9XQVdhcnJpb3JGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AV0FXYXJy aW9yRkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUHJlcFJl ZHpvbmVJTD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUHJlcFJlZHpvbmVJTDwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9PbGl2ZXJKYW1lc1dl czE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE9saXZlckphbWVzV2VzMTwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9FREdZVElNP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBFREdZVElNPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0RlZXBEaXNoRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QERl ZXBEaXNoRkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9EZkJBcW53S3Vl Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vRGZCQXFud0t1ZTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBE YXZpZCBEb3JuIChARGF2aWRfRG9ybjcpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vRGF2aWRfRG9ybjcvc3RhdHVzLzE0ODM4NjE2MzM4OTQxNjY1 NDI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAxOSwgMjAyMjwvYT48 L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48 L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciBhIGdyZWF0IGNvbnZlcnNhdGlvbiB3aXRoIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hMeW5jaD9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hMeW5jaDwvYT4gYW5kIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vU2lucXVlVHVybmVyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBTaW5xdWVUdXJuZXI8L2E+LCBJIGFtIGJsZXNzZWQgdG8gcmVjZWl2ZSBh biBvZmZlciBmcm9tIFN5cmFjdXNlIFVuaXZlcnNpdHkuIDxicj4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BbGxlblRyaWV1P3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBBbGxlblRyaWV1PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL1JpdmFsc19DbGludD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A Uml2YWxzX0NsaW50PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0VER1lUSU0/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEVER1lUSU08L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTGV2aV9icmFkbGV5MzEyP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBMZXZpX2JyYWRsZXkzMTI8L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9PcmFuZ2VOYXRpb24/ c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNPcmFuZ2VOYXRp b248L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby96NVUzODhOMHA4Ij5waWMu dHdpdHRlci5jb20vejVVMzg4TjBwODwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBLYWhsaWwg VGF0ZSDinJ4gKEBUYXRlS2FobGlsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL1RhdGVLYWhsaWwvc3RhdHVzLzE0ODM4NDUwOTQ5MTg2NzIzODQ/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAxOSwgMjAyMjwvYT48L2Js b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvRmFt SUxMeT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0ZhbUlM THk8L2E+IPCflLbwn5S3IEhhZCBhIGdyZWF0IGp1bmlvciBkYXkgdmlzaXQg YXQgSWxsaW5vaXMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BbGxl blRyaWV1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBbGxlblRyaWV1PC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFsc19DbGludD9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUml2YWxzX0NsaW50PC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05hdGVNY05lYWwzMj9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5ATmF0ZU1jTmVhbDMyPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL2VsenlfbWFsaWs/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGVs enlfbWFsaWs8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRURH WVRJTT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARURHWVRJTTwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CT09NZm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QEJPT01mb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qcm5pa2xvcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A anJuaWtsb3M8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQW5k cmVDcmV3czY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFuZHJlQ3Jld3M2PC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RlZXBEaXNoRkI/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QERlZXBEaXNoRkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRUZUZm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QEVGVGZvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0NvYWNoQmlnUGV0ZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29h Y2hCaWdQZXRlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1By ZXBSZWR6b25lSUw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFByZXBSZWR6b25l SUw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9Jb1BnVDdLeGxTIj5waWMu dHdpdHRlci5jb20vSW9QZ1Q3S3hsUzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBBbmdlbG8g U3RvY2tzdGlsbCAoQEFuZ2U3b18pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vQW5nZTdvXy9zdGF0dXMvMTQ4Mzg1MDM0NzU2MzEzNDk4MT9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDE5LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2tx dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0 Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciBhIGdyZWF0IHRhbGsgd2l0aCA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoTXVycGh5ODc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QENvYWNoTXVycGh5ODc8L2E+IEnigJltIGJsZXNzZWQgdG8gcmVjZWl2 ZSBteSBmaXJzdCBEMSBvZmZlciBmcm9tIENlbnRyYWwgTWljaGlnYW4gVW5p dmVyc2l0eS4g8J+Zj/Cfj70gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9oYXNodGFnL0ZpcmVVcENoaXBzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij4jRmlyZVVwQ2hpcHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vQ01VX0Zvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBDTVVfRm9vdGJhbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vYmV5b25kc3BvcnRzSUw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGJleW9u ZHNwb3J0c0lMPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0VG VGZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBFRlRmb290YmFsbDwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS93dGhzZmI/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHd0aHNmYjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEJpZ1BldGU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QENvYWNoQmlnUGV0ZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9FREdZVElNP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBFREdZVElNPC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Bob3VseTMxP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQaG91bHkzMTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9CT09NZm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QEJPT01mb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9BbGxlblRyaWV1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBbGxlblRyaWV1 PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2RjbGF5MTg4OT9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZGNsYXkxODg5PC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JyeWFuX0F1bHQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QEJyeWFuX0F1bHQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9U NU44RHY3anlNIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vVDVOOER2N2p5TTwvYT48L3A+ Jm1kYXNoOyBKYWlsZW4gRHVmZmllIChARHVmZmllSmFpbGVuKSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0R1ZmZpZUphaWxlbi9zdGF0dXMvMTQ4 Mzg4MTc1OTUzMjEwMTYzOD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5 IDE5LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9 Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIGFtIGJsZXNzZWQgdG8gcmVjZWl2ZSBhIEQyIG9wcG9ydHVuaXR5 IGF0IHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIEluZGlhbmFwb2xpcyEgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9FREdZVElNP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBFREdZVElNPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0FsbGVuVHJpZXU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFsbGVuVHJpZXU8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY21hY3JhZTEzP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBjbWFjcmFlMTM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTGVtbWluZ3Njb3V0aW5nP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBMZW1taW5nc2NvdXRpbmc8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vbGVtbWluZ2luc2lkZXI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QGxlbW1pbmdpbnNpZGVyPC9hPiAgIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzX0NsaW50P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBSaXZhbHNfQ2xpbnQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vRGVlcERpc2hGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARGVlcERpc2hG QjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEJpZ1Bl dGU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoQmlnUGV0ZTwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NaWtlRkNoZW4/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QE1pa2VGQ2hlbjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9QcmVwUmVkem9uZUlMP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBQcmVwUmVkem9uZUlMPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL1BSWkpvcmRhbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUFJaSm9yZGFu PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JyeWFuX0F1bHQ/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEJyeWFuX0F1bHQ8L2E+IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZGNsYXkxODg5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBkY2xheTE4ODk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vS0hTa25pZ2h0c0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBLSFNr bmlnaHRzRkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vX0Qz Qk8/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QF9EM0JPPC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2RhbWVob3ZhOT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5AZGFtZWhvdmE5PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vdk9r dFFLYlZBbSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3ZPa3RRS2JWQW08L2E+PC9wPiZt ZGFzaDsgQ29yZXkgUGhpbGxpcHPirZDvuI8gKEBDb3JleXBoaWxsaXBzMzUp IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29yZXlwaGlsbGlwczM1 L3N0YXR1cy8xNDgzNjEyNzI2NTcyMzMxMDA4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkphbnVhcnkgMTksIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0 IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp dj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGFua3Mgc28gbXVjaCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0NvYWNoVGF5bG9yREI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNo VGF5bG9yREI8L2E+IGZvciBjb21pbmcgYnkgc2Nob29sIHRvZGF5ISBJIGFt IGFsc28gZXhjaXRlZCB0byBoYXZlIHJlY2VpdmVkIGFuIE9mZmVyIGZyb20g U291dGggRGFrb3Rh8J+UtDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v Q29hY2hEYW5NY0d1aXJlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaERh bk1jR3VpcmU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRURH WVRJTT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARURHWVRJTTwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BbGxlblRyaWV1P3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBBbGxlblRyaWV1PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu Y28vSFRmVHY1WEtlSSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0hUZlR2NVhLZUk8L2E+ PC9wPiZtZGFzaDsgQW5kcmV3IExhdXJpY2ggJiMzOTsyMyAoQEFuZHJld0xh dXJpY2gpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQW5kcmV3TGF1 cmljaC9zdGF0dXMvMTQ4Mzg3NjY5Mjg3NTc4ODI5ND9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDE5LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciBhIGdyZWF0IGNvbnZlcnNhdGlvbiB3aXRoIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vV01VQ29hY2hFc3BvP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBXTVVDb2FjaEVzcG88L2E+IEkgYW0gZXhjaXRlZCB0byBh bm5vdW5jZSB0aGF0IEkgaGF2ZSByZWNlaXZlZCBhbiBvZmZlciBmcm9tIFdl c3Rlcm4gTWljaGlnYW4gVW5pdmVyc2l0eSEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9QaG91bHkzMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUGhv dWx5MzE8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRURHWVRJ TT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARURHWVRJTTwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SZWRIYXdrRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QFJlZEhhd2tGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0Zs SU52emhaNmwiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9GbElOdnpoWjZsPC9hPjwvcD4m bWRhc2g7IEpvaG4gTmVzdG9yIChAam9obm5lc3Rvcl83KSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2pvaG5uZXN0b3JfNy9zdGF0dXMvMTQ4Mzg3 NDA2NDcwMzc3MDYyND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDE5 LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5QbGFpbmZpZWxkIEVhc3QgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9CZW5nYWxGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQmVuZ2FsRkI8 L2E+IDIwMjMgMyBzdGFyIHJhbmtlZCBPTCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL01qaW1tYXI1ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATWpp bW1hcjU0PC9hPiBNaWNoYWVsIEppbW1hciBtb3JlIGRldGFpbHMgaGVyZSAo TmF0aW9uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vaDNUbHI4bWtWVSI+aHR0 cHM6Ly90LmNvL2gzVGxyOG1rVlU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j by9zdFNRN0cyRTMyIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vc3RTUTdHMkUzMjwvYT48 L3A+Jm1kYXNoOyBUaW1vdGh5IOKAnEVER1lUSU3igJ0gT0hhbGxvcmFuIChA RURHWVRJTSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9FREdZVElN L3N0YXR1cy8xNDgzODg2MjI2MTY3OTc1OTQ0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkphbnVhcnkgMTksIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0 IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp dj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Hb2luZyB0byBiZSBhdCBNaWFtaSBVbml2ZXJzaXR5IFN1bmRhefCf lLTimqrvuI8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Mb2dhbk1f TVU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QExvZ2FuTV9NVTwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NaWFtaU9IRm9vdGJhbGw/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE1pYW1pT0hGb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SZWRIYXdrc1JlY3J1aXQ/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QFJlZEhhd2tzUmVjcnVpdDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90LmNvL05icXp6SHllY28iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9OYnF6ekh5 ZWNvPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEh5YXR0IFRpbW9zY2llayAoQEh5YXR0VGlt b3NjaWVrKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0h5YXR0VGlt b3NjaWVrL3N0YXR1cy8xNDgzODU3MTYzMTQzNDM0MjQxP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkgMTksIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2 Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GcmVlIFBob3RvczogUGxheWVyIGhlYWRzaG90cyBmcm9tIE1vbmRh eeKAmXMgTUxLIFVuZGVyY2xvYXNzbWVuIFNob3djYXNlIHBvd2VyZWQgYnkg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9FRlRmb290YmFsbD9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARUZUZm9vdGJhbGw8L2E+IGFyZSBoZXJlIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9acVVGNlZuOHN6Ij5odHRwczovL3QuY28v WnFVRjZWbjhzejwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1FiWDhacnNV ZjgiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9RYlg4WnJzVWY4PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7 IFRpbW90aHkg4oCcRURHWVRJTeKAnSBPSGFsbG9yYW4gKEBFREdZVElNKSA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0VER1lUSU0vc3RhdHVzLzE0 ODM5MDIwODA1NjE2ODg1ODM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFy eSAxOSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciBhIGdyZWF0IHRhbGsgd2l0aCA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0JDQ29hY2hHdW5uZWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBCQ0NvYWNoR3VubmVsbDwvYT4gSeKAmW0gZXhjaXRlZCB0byByZWNl aXZlIGFuIG9mZmVyIGZyb20gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9CQ0Zvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBCQ0Zvb3RiYWxs PC9hPiEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TRkhTRkJXaGVh dG9uP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTRkhTRkJXaGVhdG9uPC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0ZJU1RGb290YmFsbD9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARklTVEZvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0VER1lUSU0/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QEVER1lUSU08L2E+ICA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0FsbGVuVHJpZXU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFsbGVuVHJpZXU8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUHJlcFJlZHpvbmVJ TD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUHJlcFJlZHpvbmVJTDwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9MZW1taW5nUmVwb3J0P3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBMZW1taW5nUmVwb3J0PC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1NXaWx0Zm9uZzI0Nz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5AU1dpbHRmb25nMjQ3PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL1JpdmFsc19DbGludD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A Uml2YWxzX0NsaW50PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0pvc2hIZWxtaG9sZHQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEpvc2hIZWxt aG9sZHQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hH cmlmZl9JRkY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoR3JpZmZfSUZG PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vc3BHWEswZndpRiI+cGljLnR3 aXR0ZXIuY29tL3NwR1hLMGZ3aUY8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVEogTWNNaWxs ZW4gKEB0am1jbWlsbGVuNDQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vdGptY21pbGxlbjQ0L3N0YXR1cy8xNDgzOTAxNTAyNzg3OTMyMTYyP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkgMTksIDIwMjI8L2E+PC9ibG9j a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50 d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUdU Rz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0FHVEc8L2E+ IEFmdGVyIGEgZ3JlYXQgY29udmVyc2F0aW9uIHcvIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hfWkc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QENvYWNoX1pHPC9hPiwgSSBhbSBleGNpdGVkIHRvIGFubm91bmNlIEkgaGF2 ZSByZWNlaXZlZCBteSAybmQgRDEgb2ZmZXIgZnJvbSBXZXN0ZXJuIElsbGlu b2lzIFVuaXZlcnNpdHkuIFRoYW5rIHlvdSEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9XSVVmb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A V0lVZm9vdGJhbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v SGVuZHJpY2tzb25XSVU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEhlbmRyaWNr c29uV0lVPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0R5cmVs bF9Sb2JlcnRzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBEeXJlbGxfUm9iZXJ0 czwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1BP VU5EdGhlUm9jaz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ I1BPVU5EdGhlUm9jazwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3RCZ3hq MHM0Y3giPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS90Qmd4ajBzNGN4PC9hPjwvcD4mbWRh c2g7IEtlU2hvbiBTaW5nbGV0b24gKEBLZVNob25fMjAyMykgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9LZVNob25fMjAyMy9zdGF0dXMvMTQ4Mzkw MDg1MDgxMjY0MTI4NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDE5 LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Qcm91ZCB0byByZWNlaXZlIGFuIG9mZmVyIGZyb20gU3lyYWN1c2Ug VW5pdmVyc2l0eSEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2Fj aEx5bmNoP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEx5bmNoPC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Jyb3RoZXJSaWNlRkI/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEJyb3RoZXJSaWNlRkI8L2E+IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRURHWVRJTT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5ARURHWVRJTTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9SaXZhbHNfQ2xpbnQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJpdmFsc19D bGludDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EZWVwRGlz aEZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBEZWVwRGlzaEZCPC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1ByZXBSZWR6b25lSUw/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFByZXBSZWR6b25lSUw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZGNsYXkxODg5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBkY2xheTE4ODk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vT0xpbmVEbGluZUZhY3QxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBPTGlu ZURsaW5lRmFjdDE8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v TkxBUGVyZm9ybT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATkxBUGVyZm9ybTwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BbGxlblRyaWV1P3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBbGxlblRyaWV1PC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0xlbW1pbmdSZXBvcnQ/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QExlbW1pbmdSZXBvcnQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dC5jby85MnFvZ3JoaElpIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vOTJxb2dyaGhJaTwv YT48L3A+Jm1kYXNoOyBSb2RlcmljayDigJxUcmV54oCdIFBpZXJjZSBJSUkg KEB0cmV5MjAyM18pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vdHJl eTIwMjNfL3N0YXR1cy8xNDgzOTA0MjI2NzkxMjM1NTg1P3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkgMTksIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2 Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciBhIGdyZWF0IGNvbnZlcnNhdGlvbiB3aXRoIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQnJpYW5Ccm9obT9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5AQnJpYW5Ccm9obTwvYT4gSSBhbSB2ZXJ5IGJsZXNzZWQgYW5k IGdyYXRlZnVsIHRvIGFubm91bmNlIHRoYXQgSSBoYXZlIHJlY2VpdmVkIGEg b2ZmZXIgZnJvbSBQdXJkdWUgVW5pdmVyc2l0eSDwn5qCIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9ib2lsZXJ1cD9zcmM9aGFzaCZh bXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I2JvaWxlcnVwPC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3QuY28vbVN4OU50RTFQbSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL21T eDlOdEUxUG08L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSnlhaXJlIFN1Z2EgSGlsbCAoQEp5 YWlyZVN1Z2EpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSnlhaXJl U3VnYS9zdGF0dXMvMTQ4Mzg2MjM4MzU1MDUwNDk2MD9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDE5LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciBhIGdyZWF0IGNvbnZlcnNhdGlvbiB3aXRoIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vV01VQ29hY2hFc3BvP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBXTVVDb2FjaEVzcG88L2E+IEkgYW0gYmxlc3NlZCB0byBy ZWNlaXZlIGFuIG9mZmVyIGZyb20gV2VzdGVybiBNaWNoaWdhbiBVbml2ZXJz aXR5ISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoS2VubmV5 V01VP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEtlbm5leVdNVTwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaFRpbUxlc3Rlcj9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hUaW1MZXN0ZXI8L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSGlsbHRvcHBlcnNGQj9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASGlsbHRvcHBlcnNGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ydWR5c2d5bWpvbGlldD9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5AcnVkeXNneW1qb2xpZXQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vRURHWVRJTT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARURH WVRJTTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEJp Z1BldGU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoQmlnUGV0ZTwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0VGV01BZ2xhUkkiPnBpYy50d2l0dGVy LmNvbS9FRldNQWdsYVJJPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFudGhvbnkgQmlyc2Eg KEBBbnRob255Qmlyc2EpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v QW50aG9ueUJpcnNhL3N0YXR1cy8xNDgzOTA1NDMxNzkzNzEzMTUyP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkgMTksIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgYW4gb2ZmZXIgZnJvbSB0aGUgVW5p dmVyc2l0eSBvZiBDb2xvcmFkbyBCb3VsZGVyISA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL1BoaWxNY0dlb2doYW4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QFBoaWxNY0dlb2doYW48L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vaGFzaHRhZy9Hb0J1ZmZzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29CdWZmczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv L1hIMjNLOFhCRkgiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9YSDIzSzhYQkZIPC9hPjwv cD4mbWRhc2g7IENhcm5lbGwgVGF0ZSDCueKBtyAoQGNhcm5lbGx0YXRlXykg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9jYXJuZWxsdGF0ZV8vc3Rh dHVzLzE0ODM5MTE1ODIzNzE1MjQ2Mjg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ SmFudWFyeSAxOSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5 bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGFuayB5b3UgZm9yIHRoZSB2aXNpdCB0b2RheSBhdCBzY2hvb2wh IEFwcHJlY2lhdGUgdGhlIHRpbWUgYW5kIGxlYXJuaW5nIGFib3V0IHRoZSBw cm9ncmFtIGxvb2sgZm9yd2FyZCB0byB0YWxraW5nIGFnYWluIHNvb24hIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vV0lVZm9vdGJhbGw/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFdJVWZvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0hpbGx0b3BwZXJzRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QEhpbGx0b3BwZXJzRkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vRURHWVRJTT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARURHWVRJ TTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QUlpKb3JkYW4/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBSWkpvcmRhbjwvYT4gIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRGVlcERpc2hGQj9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5ARGVlcERpc2hGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv L2VXa3lWQ1c4cXAiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9lV2t5VkNXOHFwPC9hPjwv cD4mbWRhc2g7IFZpbm55IElhbm5hbnRvbmUgKEBWaW5ueUlhbm5hbnRvbjIp IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVmlubnlJYW5uYW50b24y L3N0YXR1cy8xNDgzOTM3MjY2OTEzMzk0Njg4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkphbnVhcnkgMTksIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0 IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp dj4KCg==