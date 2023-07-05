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Respect My Decision Podcast: Justin Scott's OSU decision in depth

Adam Gorney and Dave Berry
Rivals.com

Matt Miller, coach of Chicago St. Ignatius College Prep, joins Adam Gorney on his podcast to discuss five-star Justin Scott's decision to attend Ohio State.

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