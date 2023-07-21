News More News
ago football Edit

Rivals Instant Reaction: Purdue lands dynamic 2024 DB LeonTre Bradford

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Rivals National Recruiting Analyst Clint Cosgrove reacts to Purdue landing a commitment from dynamic 2024 safety LeonTre Bradford. The East St. Louis (Ill.) standout announced his pledge to the Boilermaker's via a Twitter post on Friday afternoon. Bradford's pledge bumps Purdue's 2024 class up to No. 23 overall in the nation.

SHARE YOUR THOUGHTS WITH PURDUE FANS AT BOILERUPLOAD.COM

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}