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Rivals100 TE Christian Bentancur discusses top three, decision date

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove sits down with 2024 four-star TE Christian Bentancur to breakdown his final three of Oregon, Ohio State and Clemson. Bentancur discusses why each finalist made the cut and then provides details on his Jan. 13 decision announcement.

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