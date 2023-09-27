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Rivals100 WR Talyn Taylor talks Notre Dame visit, schools of interest
Clint Cosgrove
•
Rivals.com
National Recruiting Analyst
Clint Cosgrove sits down with the No. 32 overall recruit in the 2025 class, wide receiver Talyn Taylor, to recap his Notre Dame game day visit, Ohio State entering the mix, his thoughts on Georgia and potential official visit plans. The Geneva (Ill.) standout also discusses narrowing his list and a potential commitment timeline.
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