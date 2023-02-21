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Rivals250 WR I'Marion Stewart talks new offers, upcoming visits

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

I'Marion Stewart dropped a top seven of Michigan, Tennessee, Oregon, Illinois, Wisconsin, Nebraska and Ole Miss on Jan. 17 triggering three additional Power Five offers and slew of new schools showing interest. While all of Stewart's top seven remain in the mix, the new opportunities have given him a lot to think about and motivated the Rivals250 recruit to continue exploring his options.

We caught up with Stewart at Pylon 7-on-7 Chicago over the weekend to get the latest on his recruitment - including thoughts on some new schools that have entered the mix and upcoming visit plans.

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Three-Point Stance: NFL Draft, Midwest skill positions, Luke Fickell

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IN HIS OWN WORDS...

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