News More News
premium-icon
ago football Edit

Scouting Report: Carson Grove wins commitment matchup with Patrick Schaller

Carson Grove finished with five catches for 190 yards and three touchdowns in a 42-0 win over Glenbrook North
Carson Grove finished with five catches for 190 yards and three touchdowns in a 42-0 win over Glenbrook North (Matthew Shelton)
Matthew Shelton • WildcatReport
Staff Writer

Two of Northwestern's Class of 2024 commitments had the chance to go head-to-head last Friday before they end up on the same side at the next level, and wide receiver Carson Grove and his Arlington Heights (Ill.) Hersey team got the better of tight end Patrick Schaller and Northbrook Glenbrook North.

Northwestern's coaching staff wasn't going to let a backyard clash go unnoticed. Interim head coach David Braun was in attendance, along with wide receivers coach Armon Binns.

Grove ended up with a 42-0 win and the bragging rights. But even in a lopsided result, both commits showed why Northwestern offered them, and why they could one day contribute in the purple and white.

Read more about Grove and Schaller in this WildcatReport premium story.

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}