EDGY's winning selections in BOLD

EDGY's Overall Record: 187-36 (84 overall percent winning percentage)

Class 8A

Elmhurst (York) (11-1) at Wilmette (Loyola Academy) (12-0), Sat., Nov. 18, 12:30 pm

Barrington (12-0) at Frankfort (Lincoln-Way East) (12-0), Sat., Nov. 18, 1:00 pm

Class 7A

Normal (Community) (12-0) at Downers Grove (North) (10-2), Sat., Nov. 18, 2:00 pm

Batavia (11-1) at Chicago (Mt. Carmel) (11-1), Sat., Nov. 18, 4:00 pm

Class 6A

Cary (Grove) (10-2) at Lake Zurich (11-1), Sat., Nov. 18, 1:00 pm

East St. Louis (Sr.) (10-2) at Washington (11-1), Sat., Nov. 18, 1:00 pm

Class 5A

Wheaton (St. Francis) (10-2) at LaGrange Park (Nazareth Academy) (7-5), Sat., Nov. 18, 2:00 pm

New Lenox (Providence Catholic) (8-4) at Joliet (Catholic Academy) (9-3), Sat., Nov. 18, 2:00 pm

Class 4A

West Chicago (Wheaton Academy) (11-1) at Burbank (St. Laurence) (9-3), Sat., Nov. 18, 3:00 pm

Rochester (12-0) at Murphysboro (11-1), Sat., Nov. 18, 3:00 pm

Class 3A

Byron (12-0) at Lombard (Montini) (9-3), Sat., Nov. 18, 1:00 pm

Mt. Carmel (11-1) at Roxana (12-0), Sat., Nov. 18, 3:00 pm

Class 2A

Maroa (M.-Forsyth) (12-0) at Wilmington (11-1), Sat., Nov. 18, 4:30 pm

Athens (10-2) at Shelbyville (11-1), Sat., Nov. 18, 1:00 pm

Class 1A

Lena (L.-Winslow) (12-0) vs. Chicago (C. Hope Academy) (11-1) at Altgeld Park, Sat., Nov. 18, 1:00 pm

Greenfield [G.-Northwestern Coop] (12-0) at Camp Point (Central) (12-0), Sat., Nov. 18, 2:00 pm