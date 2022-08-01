 EdgyTim - Social media: How Power Five programs tweeted out offers
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Social media: How Power Five programs tweeted out offers

Adam Gorney • Rivals.com
National Recruiting Director
@adamgorney

The first day of official offers going out was Aug. 1 and every year we take a look at how social media and creative departments across the Power Five schools present those on Twitter. Here’s a look at the 2023 class:

Note: Oklahoma State had not released graphics as of midday Monday.

*****

RECRUITING RUMOR MILL: Summer visits winding down

CLASS OF 2023 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

TRANSFER PORTAL: Stories/coverage | Message board

*****

ALABAMA

*****

ARIZONA 

*****

ARIZONA STATE 

*****

ARKANSAS  

*****

AUBURN 

*****

BAYLOR  

*****

BOSTON COLLEGE

*****

CAL

*****

CLEMSON 

*****

COLORADO 

*****

DUKE

*****

FLORIDA 

*****

FLORIDA STATE  

*****

GEORGIA

*****

GEORGIA TECH

*****

ILLINOIS

*****

INDIANA

*****

IOWA

*****

IOWA STATE

*****

KANSAS  

*****

KANSAS STATE

*****

KENTUCKY

*****

LOUISVILLE

*****

LSU  

*****

MARYLAND  

*****

MIAMI

*****

MICHIGAN  

*****

MICHIGAN STATE 

*****

MINNESOTA

*****

MISSISSIPPI STATE

*****

MISSOURI

*****

  NC STATE  

*****

NEBRASKA

*****

NORTH CAROLINA

*****

NORTHWESTERN

*****

NOTRE DAME

*****

OHIO STATE

*****

OKLAHOMA

*****

OLE MISS

*****

OREGON  

*****

OREGON STATE

*****

  PENN STATE  

*****

PITTSBURGH

*****

PURDUE

*****

RUTGERS

*****

SOUTH CAROLINA  

*****

STANFORD 

*****

SYRACUSE

*****

TCU

*****

TENNESSEE

*****

TEXAS  

*****

TEXAS A&M

*****

TEXAS TECH  

*****

UCLA

*****

UTAH  

*****

USC  

*****

VANDERBILT  

*****

VIRGINIA  

*****

VIRGINIA TECH

*****

WAKE FOREST

*****

WASHINGTON

*****

WASHINGTON STATE

*****

WEST VIRGINIA

*****

WISCONSIN 

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