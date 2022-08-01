Social media: How Power Five programs tweeted out offers

The first day of official offers going out was Aug. 1 and every year we take a look at how social media and creative departments across the Power Five schools present those on Twitter. Here’s a look at the 2023 class:
Note: Oklahoma State had not released graphics as of midday Monday.
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RECRUITING RUMOR MILL: Summer visits winding down
CLASS OF 2023 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State
CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State
TRANSFER PORTAL: Stories/coverage | Message board
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ALABAMA
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