Social media: How Power Five programs tweeted out offers
August 1 was the day when official offers could go out and since social media is such an important part of the recruiting process, we take a look at how each Power Five program presented its offers on Twitter.
Note: Official offer graphics for Oklahoma State and Washington could not be found.
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MORE: Texas A&M is the program to beat for Harold Perkins
CLASS OF 2022 RANKINGS: Rivals250 | Position | Team | State
CLASS OF 2023 RANKINGS: Rivals100
RIVALS TRANSFER TRACKER: Stories/coverage | Message board
RIVALS CAMP SERIES: Info/coverage on 2021 camp series
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ALABAMA
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ARIZONA
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ARIZONA STATE
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ARKANSAS
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BAYLOR
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BOSTON COLLEGE
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CALIFORNIA
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DUKE
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ILLINOIS
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