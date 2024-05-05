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The Block I Report: Top Illini recruiting targets set visit
Illinois is set to make a big recruiting push over the next couple of months with official visits locked in with some of its top targets in the class of 2025. As of May 1, the Illini hold five comm...
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