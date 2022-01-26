 EdgyTim - The Recruiting Recap: January 26th 2022
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The Recruiting Recap: January 26th 2022

Tim OHalloran • EdgyTim
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25 year publisher and sole owner/creator of EDGYTIM.com

Make sure to check back here each day for the Recruiting Recap. College football recruiting is busy again and between Class of 2022 commitment, plus underclassmen adding new offers and multiple college coaches visiting State of Illinois high schools, it can be overwhelming. Don't worry, the daily Recruiting Recap has you covered.

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