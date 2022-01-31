The Recruiting Recap: Monday Jan 31st 2022
Make sure to check back here each day for the Recruiting Recap. College football recruiting is busy again and between Class of 2022 commitment, plus underclassmen adding new offers and multiple college coaches visiting State of Illinois high schools, it can be overwhelming. Don't worry, the daily Recruiting Recap has you covered.
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