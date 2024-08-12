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Third and 10: What stood out at fall practice No. 10 for the Badgers
PLATTEVILLE - With the 10th and final Platteville practice open to the media on Sunday night, BadgerBlitz.com looks at three things that stood out, plus 10 quick hitters, at Ralph E. Davis Pioneer Stadium. 1. Will Pauling reaffirms his dominance
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