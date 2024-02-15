PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Three Priorities for Jon Budmayr as Iowa's New WR Coach
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
Yesterday the
Iowa athletic department announced that Kirk Ferentz has hired former senior analyst Jon Budmayr as the Hawkeyes next wide receivers coach. GIA premium subscribers knew about this hire just over a week ago.
Though Budmayr won't be the focal point of the much-needed improvement on offense, he will have a vital role in moving things in a positive direction in Iowa City. We've seen in past seasons what poor coaching for specific personnel groups can do to the production of the offense.
Here are three things that should be at the top of Budmayr's priority list now that the hire has been made official.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5PZmZpY2lhbGx5IG9mZmljaWFsLiA8YnI+PGJyPkFzIHByZW1pdW0g
c3Vic2NyaWJlcnMgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9J
b3dhQXdlc29tZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASW93YUF3ZXNvbWU8
L2E+IHdlcmUgdG9sZCBvdmVyIGEgd2VlayBhZ28sIEpvbiBCdWRtYXlyIGhh
cyBiZWVuIHByb21vdGVkIGZyb20gc2VuaW9yIGFuYWx5c3QgdG8gd2lkZSBy
ZWNlaXZlcnMgY29hY2ggZm9yIHRoZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvSGF3a2V5ZXM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPiNIYXdrZXllczwvYT4uIDxicj48YnI+SXQgd2lsbCBi
ZSB0aGUgZmlyc3QgdGltZSBoZSBoYXMgY29hY2hlZCB0aGUgcG9zaXRpb24u
IDxicj48YnI+U1RPUlk6PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL004RWtCeXA1
d1IiPmh0dHBzOi8vdC5jby9NOEVrQnlwNXdSPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEVs
aW90IENsb3VnaCAoQEVsaW90Q2xvdWdoKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL0VsaW90Q2xvdWdoL3N0YXR1cy8xNzU3ODc1MDI0ODMxMDU0
MTA3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDE0LCAyMDI0PC9h
PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh
dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi
Pjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
icn-check-mark
Created with Sketch.
Members-only forums
icn-check-mark
Created with Sketch.
Predict prospect commits with FanFutureCast
icn-check-mark
Created with Sketch.
Exclusive highlights and interviews
icn-check-mark
Created with Sketch.
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
icn-check-mark
Created with Sketch.
Breaking recruiting news