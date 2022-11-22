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Three-star 2024 OL Brandon Hansen breaks down his commitment to Illinois

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove sits down with 2024 offensive lineman Brandon Hansen to break down his commitment to Illinois. Hansen discusses why he chose the Illini, the pride he takes in staying home, coaches that he connected with throughout the recruiting process and more.

The Mundelein, Ill. standout became the first 2024 Illinois commit when he announced his decision earlier today.

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