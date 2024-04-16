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Three-star QB Jack Elliott details Vanderbilt commitment
Greg Smith
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Rivals.com
National Recruiting Analyst
Illinois quarterback Jack Elliott has a new home.The three-star quarterback from Mt. Carmel High School in Chicago wasn’t offered by Vanderbilt that long ago. It was just last week when the SEC pro...
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