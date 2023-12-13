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TKR POD: Athan Kaliakmanis Discussion w/ Tony Liebert of Bleav in Minnesota

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike is joined by Tony Liebert of Bleav In Minnesota and Gopherhole to discuss former Minnesota QB and Rutgers transfer portal target Athan Kaliakmanis. They go over his career as a Gopher, his strengths/weaknesses and what drove him to leave Minnesota.

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