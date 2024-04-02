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Top 2026 tight end Mack Sutter visits Illinois

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Illinois had one of its top targets in the rising junior class on campus on Tuesday in four-star athlete Mack Sutter from Dunlap (Ill.).

Sutter recaps his latest trip to check out the home state Illini , including his thoughts on spring practice, how he fits in the Illinois offense and more.

Four-star athlete Mack Sutter from Dunlap, (Ill.) visited Illinois on Tuesday.
Four-star athlete Mack Sutter from Dunlap, (Ill.) visited Illinois on Tuesday.

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CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2026 RANKINGS: Rivals100

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