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Top 2026 tight end Mack Sutter visits Illinois
Illinois had one of its top targets in the rising junior class on campus on Tuesday in four-star athlete Mack Sutter from Dunlap (Ill.).
Sutter recaps his latest trip to check out the home state Illini , including his thoughts on spring practice, how he fits in the Illinois offense and more.
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CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State
CLASS OF 2026 RANKINGS: Rivals100
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