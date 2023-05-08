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Video: 20 Minutes with LWC Dave Woodburn

Tim OHalloran • EdgyTim
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25 year publisher and sole owner/creator of EDGYTIM.com

EDGYTIM.com publisher Tim OHalloran brings you the latest edition of the 20 Minutes podcast and video interview. Lincoln Way Central new head coach Dave Woodburn is no stranger to Lincoln Way and is excited to get his chance at leading the Knights program.

CLICK HERE to watch the latest video edition of the 20 Minutes podcast and video interview here.

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