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Video: 3rd and Leng Podcast

Tim OHalloran • EdgyTim
Publisher
@EDGYTIM
25 year publisher and sole owner/creator of EDGYTIM.com

Make sure to listen to the brand new edition of the 3rd and Leng podcast featuring Coach Matt Leng along with EDGYTIM.com publisher Tim O'Halloran. Each week Matt Leng and EDGYTIM will discuss the latest ongoings in and around IHSA football focusing on Class 4A thru Class 1A along with 8 Man Football each week.

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