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Video: My Take DVC joins the Southwest Suburban

Tim OHalloran • EdgyTim
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25 year publisher and sole owner/creator of EDGYTIM.com

On Tuesday the official news was released as the DuPage Valley Conference announced that it would join the Southwest Suburban Conference for football only for the 2014 season.

So what's the deal with this latest conference merger? EDGYTIM gives you the inside scoop along with some behind the scenes talk on how this all came about, and most importantly how will this new mega conference work?

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