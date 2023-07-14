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Video: TE Moriarty commits to SIU

Tim OHalloran • EdgyTim
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Oswego East 2024 TE Aiden Moriarty discusses his verbal commitment to Southern Illinois University.

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