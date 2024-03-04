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Video: The 20 Minutes Podcast with Darren Sunkett

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Tim OHalloran • EdgyTim
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@EDGYTIM
25 year publisher and sole owner/creator of EDGYTIM.com

Make sure to check out the latest edition of The 20 Minutes Podcast as we check in with East St. Louis AD/HC Darren Sunkett. Sunkett who was recently named to the 2024 Illinois High School Football Coaches Association Hall of Fame class breaks down and talks everything Flyers football including another stacked schedule in 2024.

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