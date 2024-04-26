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Videos: O-linemen talk spring ball, AJ Blazek, more
MADISON — Several offensive linemen were available to the media Friday morning. BadgerBlitz.com was on hand for several interviews, including Joe Brunner, JP Benzschawel, Riley Malhman and Jake Renfro.
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