News More News
{{ timeAgo('2022-09-12 19:26:52 -0500') }} football Edit

WATCH: J.J. McCarthy makes NIL appearance with Randy Wise Automotive Team

Josh Henschke • Maize&BlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
Related
Related
{{ link.display_text }} |

J.J. McCarthy’s life is busy these days. Named the new starting quarterback after an impressive performance during Michigan’s blowout win over Hawaii on Saturday, McCarthy is also busy with his NIL endeavors, too.

After signing with the Randy Wise Automotive Team in August, the group has released a tweet featuring McCarthy participating in a meet-and-greet with fans at a Randy Wise dealership.

You can view the video in the tweet embedded below.

As with all NIL deals he makes, a portion of all proceeds go to McCarthy’s “J.J. for the Kids” Foundation.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}