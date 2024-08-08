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Watch: Top Illini freshmen discuss training camp on team media day
Illinois held its annual on-campus Media Day on Thursday, August 8 at the Smith Football Center. Orange and Blue News caught up with six of the top true freshman on the Illini roster, including qua...
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