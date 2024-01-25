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Watch: Transfer tight end Cole Rusk

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Tight end Cole Rusk greeted the media for the first time since transferring from Murray State earlier this moth. This past season he earned FCS third-team All-American honors this fall at Murray State after recording 39 catches for 507 yards and six touchdowns.

The Illini landed Rush over transfer offers from Ole Miss, Tulane, Colorado State, James Madison, Washington State, Cal, Houston, Texas A&M.

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