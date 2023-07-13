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WATCH: Why J.J. McCarthy is Phil Steele's number one QB in Big Ten

Josh Henschke • Maize&BlueReview
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@JoshHenschke
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In this clip of Good Afternoon, Michigan Football: CFB writer Phil Steele discusses why Michigan quarterback J.J. McCarthy is his number one quarterback in the Big Ten heading into the season.

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