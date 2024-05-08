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Wednesday War Room: Spring Evaluation Period heats up
COACHING NOTES: SPRING EvaluationsPrimer: What is the Spring Evaluation period? It is the time between April 15 and May 25 when the staff are granted a specific number of evaluation days, typically...
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