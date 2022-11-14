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Week 13 EDGYTIM Class 4A Top 10

Tim OHalloran • EdgyTim
Publisher
@EDGYTIM
25 year publisher and sole owner/creator of EDGYTIM.com

2022 Week 13 EDGYTIM.com Class 4A Top 10 poll

(this is the free version of the 2022 IHSA Football Season EDGYTIM Week 13 Class 4A Top 10 poll first released Sunday mornings on the EDGY Nation VIP forum. Stop missing out and subscribe to an EDGY Nation VIP membership today)

Calling All Underclassmen! This is THE event of the winter.
Calling All Underclassmen! This is THE event of the winter.

Week 13 EDGYTIM Class 4A Top 10

1. Sacred Heart Griffin 12-0 (1) vs Rochester

2. Providence Catholic 8-4 (4) @ St. Francis

3. St Francis 11-1 (3) vs Providence Catholic

4. Rochester 11-1 (5) @ SHG

5. Richmond Burton 11-1 (2)

6. Carterville 11-1 (6)

7. Joliet Catholic 8-3 (7)

8. Rochelle 9-3 (8)

9. Murphysboro 9-3 (9)

10. Coal City 7-4 (10)

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