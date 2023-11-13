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Week 13 EDGYTIM Class 4A Top 10

Join us for the annual EDGYTIM Underclassmen Showcase event Jan 15th 2024
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Tim OHalloran • EdgyTim
Publisher
@EDGYTIM
25 year publisher and sole owner/creator of EDGYTIM.com

2023 Class 4A EDGYTIM Week 13 poll

1. Rochester 12-0 (1) vs Breese Central

2. St. Laurence 9-3 (3) @ IC Catholic Prep

3. IC Catholic Prep 9-3 (2)

4. Murphysboro 12-0 (4) @ Harrisburg

5. Wheaton Academy 11-1 (5) vs Sandwich

6. Breese Central 9-3 (6)

7. Boylan 9-2 (7)

8. Harrisburg 8-4 (8)

9. Sandwich 8-4 (9)

10. St Viator 6-4 (10)

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