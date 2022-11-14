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Week 13 EDGYTIM Class 5A Top 10

Tim OHalloran • EdgyTim
Publisher
@EDGYTIM
25 year publisher and sole owner/creator of EDGYTIM.com

2022 Week 13 EDGYTIM.com Class 5A Top 10 poll

(this is the free version of the 2022 IHSA Football Season EDGYTIM Week 13 Class 5A Top 10 poll first released Sunday mornings on the EDGY Nation VIP forum. Stop missing out and subscribe to an EDGY Nation VIP membership today)

Calling All Underclassmen! This is THE event of the winter.
Calling All Underclassmen! This is THE event of the winter.

Week 13 EDGYTIM Class 5A Top 10

1. Sycamore 12-0 (1) @ Nazareth Academy

2. Nazareth Academy 8-4 (6) vs Sycamore

3. Morris 10-2 (3) @ Peoria

4. Peoria 11-1 (5) vs Morris

5. Mahomet Seymour 11-1 (2)

6. Morgan Park 10-2 (4)

7. Sterling 9-3 (7)

8. Mascoutah 8-4 (8)

9. Kankakee 9-2 (9)

10. Boylan 9-2 (10)

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