Advertisement
News More News
ago football Edit

Week 13 EDGYTIM Class 5A Top 10

Subscribe today and get a FREE 30 day trial
Subscribe today and get a FREE 30 day trial
Tim OHalloran • EdgyTim
Publisher
@EDGYTIM
25 year publisher and sole owner/creator of EDGYTIM.com

2023 Class 5A EDGYTIM Week 13 poll

1 St. Francis 9-2 (1) @ Nazareth Academy

2. Nazareth Academy 7-5 (3) vs St Francis

3 Joliet Catholic 9-3 (6) vs Providence Catholic

4. Providence Catholic 8-4 (7) @ Joliet Catholic

5. Carmel 10-2 (5)

6 Morgan Park 10-2 (4)

7. Morris 11-1 (2)

8. Highland 10-2 (8)

9. Prairie Ridge 9-1 (9)

10. Sycamore 9-1 (10)

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement