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Week 13 EDGYTIM Class 6A Top 10

Tim OHalloran • EdgyTim
Publisher
@EDGYTIM
25 year publisher and sole owner/creator of EDGYTIM.com

2022 Week 13 EDGYTIM.com Class 6A Top 10 poll

(this is the free version of the 2022 IHSA Football Season EDGYTIM Week 13 Class 6A Top 10 poll first released Sunday mornings on the EDGY Nation VIP forum. Stop missing out and subscribe to an EDGY Nation VIP membership today)

Calling All Underclassmen! This is THE event of the winter.
Calling All Underclassmen! This is THE event of the winter.

Week 13 EDGYTIM Class 6A Top 10 poll

1. East St. Louis 10-2 (1) @ Lemont

2. Lemont 12-0 (2) vs East St Louis

3. Crete-Monee 9-3 (3)

4. Prairie Ridge 11-1 (5) vs St. Ignatius

5. Simeon 10-1 (4) CPL Prep Bowl Playoffs

6. St. Ignatius 10-2 (6) @ Prairie Ridge

7. Niles Notre Dame 8-4 (6)

8. Kenwood 8-4 (7)

9. Harlem 7-5 (8)

10. Normal West 9-2 (9)

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