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Week 13 EDGYTIM Class 6A Top 10

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Tim OHalloran • EdgyTim
Publisher
@EDGYTIM
25 year publisher and sole owner/creator of EDGYTIM.com

2023 Class 6A EDGYTIM Week 13 poll

1. East St Louis 10-2 (1) @ Washington

2. Lake Zurich 11-1 (3) vs Cary Grove

3. Washington 11-1 (5) vs East St. Louis

4. Cary Grove 10-2 (6) @ Lake Zurich

5. Kankakee 11-1 (2)\

6. Geneva 9-3 (4)

7. Glenwood 8-4 (7)

8. Crete-Monee 7-4 (8)

9 Belvidere North 9-3 (9)

10. Oak Lawn Richards 8-2 (10)

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